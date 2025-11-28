Новий етап бліцкригу Трампа. Що чекати в найближчі тижні

Трамп вважав і продовжує вважати: питання виходу України з Донбасу є ключем до результативних переговорів. Це питання буде основним в наступні тижні (і не тільки)

Фото: з відкритих джерел

Які козирі має Трамп? Ситуація на фронті, яка з точки зору американців не буде покращуватися.

Відсутність фінансування України в 2026 році без розморозки російських активів. В грудні питання має мінімальні шанси для розвʼязання з невідомою перспективою на січень-лютий.

Продовження корупційного скандалу з появою нової серії повʼязаної з оборонкою. Чим може відповісти Банкова? Продовженням переговорів з європейцями, які хочуть отримати гарантії безпеки більші ніж "слово Трампа".

Небажанням, як мінімум проактивноі частини, українців підписувати подібний договір. Чи погодиться Путін закінчити війну, якщо Україна погодиться підписати територіальні поступки? Це відкрите, як на мене, питання. В логіці Трампа Путін після цього не зможе не підписати, інакше США реально включаться у війну проти тіньового флоту.

Останнє інтервʼю Путіна показує, що він не хотів би зараз зупинки війни. Чи є у нас план Б? Ми маємо часовий лаг до весни ( гроші закінчуються в березні). Далі все буде залежати від того, скільки грошей виділить ЄС.

Ми виходимо з тієї точки зору, що Трамп просто не зможе не продавати зброю та заборонити ділитися розвідданими. Які висновки? Вірогідність того, що Україну дотиснуть зараз існує, але поки вона значно менше 50%. Але реальний тиск почнеться тільки зараз, тому ситуація може динамічно змінюватися. 28 пунктів плану Віткофа-Дмітоієва залишаться ключовими пунктами для всіх подальших мирних планів, навіть, якщо нинішній бліцкриг буде зірвано. На днях я писав, що нам варто було б зробити, бодай закриті дискусії по кожному з цих пунктів, бо сховатися від них все одно не вдасться. Зараз виглядає так, що це майже неможливо. Всі мислять в категоріях виборів, а відтак будь-яка закрита дискусія стане публічною відразу після її закінчення. Зараз найбільш вірогідний план – війна заходить в зиму із переговорним вікном можливостей не раніше весни.

