Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер
10 ноября 2025, 10:48

Скрытая мобилизация в России: "резервисты" уйдут на фронт через несколько месяцев

10 ноября 2025, 10:48
Сразу в 20 регионах России начали набирать так называемых резервистов для «охраны значимых объектов». Проще говоря, скрытая мобилизация стартовала
Сразу в 20 регионах России начали набирать так называемых резервистов для «охраны значимых объектов». Проще говоря, скрытая мобилизация стартовала
Иллюстративное фото: из открытых источников
1. Пока сложно говорить о масштабах и количестве этих резервистов. Сейчас могу лишь высказать гипотезу, что главная задача – в течение зимы накопить дополнительно 110-150 тысяч. Но повторюсь – это гипотеза. Главный вопрос, на который нет ответа – на сколько будет провисать набор на контракт. Исходя из этой цифры, мы сможем ответить на вопрос: "Это накопление дополнительных ресурсов или пополнение потерь от недобора?". Я склоняюсь к тому, что мы увидим относительно небольшое накопление дополнительных ресурсов. Но повторюсь – это пока гипотеза. Ответы у нас будет в течение максимум двух месяцев.

2. Не нужно сомневаться, все эти "резервисты" с лагом в несколько месяцев окажутся на фронте.

3. Система построена так, что никаких бунтов мы не увидим в принципе. Сейчас российское законодательство делает бесправным уклоняемость (блокировка карточек, водительских прав и т.д). Они два года выписывали полную архитектуру этих мобилизационных изменений и были готовы запустить эту мобилизацию еще с мая. Но Путин ждал. Что стало триггером? Я склоняюсь к мнению, что причиной стало уменьшение желающих идти на контракт.

4. Параллельно с этой мобилизацией идет уменьшение выплат контрактникам в ряде регионов. До сих пор эта война была исключительно о деньгах (деньги в обмен на смерть). Сейчас деньги резко снизились. Это будет поводом для бухтения, но не выступлений.

5. Отдельно хочу обратить внимание на то, что эта мобилизация будет вымывать более ясный человеческий ресурс. Качественнее в значении, квалификации, социальном положении (проще говоря не алкоголики). Это точно серьезно отразится на трудовом потенциале. Но накопительный эффект мы увидим не раньше чем через 12 месяцев.

война Россия мобилизация российская армия скрытая мобилизация
 
