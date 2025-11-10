Відразу в 20 регіонах Росії почали набирати, так званих, резервістів для «охорони значимих обʼєктів». Простіше кажучи, скрита мобілізація стартувала

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

1. Поки складно говорити про масштаби і кількість цих самих резервістів. Зараз можу лише висловити гіпотезу, що голрвна задача – протягом зими накопичити додатково 110-150 тисяч. Але повторюся – це гіпотеза. Головне питання на яке нема відповіді – на скільки провисатиме набір на контракт. Виходячи з цієї цифри, ми зможемо дати відповідь на питання: "Це накопичення додаткових ресурсів чи поповнення втрат від недобору?". Я схиляюся до того, що ми побачимо відносно невелике накопичення додаткових ресурсів. Але повторюся – це поки гіпотеза. Відповіді ми матимемо протягом максимум двох місяців.

2. Не потрібно сумніватися, всі ці "резервісти" з лагом в кілька місяців опиняться на фронті.

3. Система побудована так, що ніяких бунтів ми не побачимо в принципі. Зараз російське законодавство робить безправним ухилянта (блокування карточок, водійських прав і т.д). Вони два роки виписували повну архітектуру цих мобілізаційних змін і були готові запустити цю саму мобілізацію ще з травня. Але Путін чекав. Що стало тригером? Я схиляюся до думки, що причиною стало зменшення бажаючих іти на контракт.

4. Паралельно з цією мобілізацією йде зменшення виплат контрактникам в ряді регіонів. Досі ця війна була виключно про гроші (гроші в обмін на смерть). Зараз гроші різко зменшилися. Це буде приводом для бухтіння, але не виступів.

5. Окремо хочу звернути увагу на те, що ця мобілізація буде вимивати значно ясніший людський ресурс. Якісніший у значенні, кваліфікації, соціального становище (простіше кажучи не алкоголіки). Це точно серйозно вдарить про трудовому потенціалу. Але накопичувальний ефект ми побачимо не раніше ніж через 12 місяців.