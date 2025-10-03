12:30  03 октября
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
03 октября 2025, 13:26

Может ли Украина стать "новым Китаем" по производству дронов для НАТО

03 октября 2025, 13:26
У нас почти незамеченным прошел визит делегации украинского Минобороны в США
У нас почти незамеченным прошел визит делегации украинского Минобороны в США
"Переговоры делегации с американскими партнерами были сосредоточены на покупке беспилотников украинского производства, соглашении о совместном производстве из США, а также поставках американского оружия в Украину через механизм PURL". За скупыми сообщениями Украинского посольства в США, которое, как я понимаю, было организатором встреч, кроется несколько важных моментов.

1. По сути, подобные договоренности – это шанс для нашего ВПК (для производителей дронов прежде всего) выйти на новый уровень. Ведь не секрет, несмотря на то, что мы во многих аспектах круче западных производителей, у нас есть ряд технологических проблем (частично потерянная инженерная школа) и проблемы с выходом нашей продукции на рынки НАТО.

2. Наше преимущество – мобильность, приспособленность к новым условиям войны и цена. Наша проблема – масштабирование и нежелание других игроков допустить нас на рынок.

3. Непосредственно по отношению к США, то есть еще один важный аспект: американцам может быть выгодна такая кооперация, учитывая, что потом за это заплатят европейцы (вопросы даже не в войне, а в необходимости увеличивать расходы на оборону до 5% ВВП и обязательные закупки дронов для обороны стран ЕС).

Пока у нас никто не сформулировал идею "быть новым Китаем по производству дронов для НАТО". Но это наш шанс. И здесь ключевую игру может сыграть наше сотрудничество с США. Проще говоря, работа посольства в Вашингтоне становится архиважной в развитии этого аспекта наших отношений. Это, пожалуй, один из главных вызовов, который будет стоять перед послом Украины в США Ольгой Стефанишиной.

Правда, здесь не менее важно, чтобы эту формулу не просто взяли на щит в Киеве, а чтобы в Киеве была открыта зеленая дорога для этого направления. Ведь пример трех лет скитаний компании Archer из НАБУ показывает, как подобные вещи перечеркивают все лучшие договоренности в Вашингтоне.

03 октября 2025
