Томагавки для Украины: США начали гибридную войну чужими руками

Главная причина изменения политики США – гибридная война дронов, которую начала Россия в ЕС

Иллюстративное фото: из открытых источников

США ведут свою гибридную войну, где страшилки о теоретически возможных томагавках – асимметричный ответ на дроны над аэропортами в ЕС.

1. Изменение позиций Трампа связано с двумя вещами: выходом Путина из продуктивных переговоров и с эскалацией позиций РФ в Европе. США не хотят сражаться сами, но они демонстрируют России, что готовы наносить удары чужими руками.

2. Вчерашний удар по Белгороду и временный блекаут в городе – это, похоже, часть этой самой новой фазы гибридной войны чужими руками. Напомню, что накануне, Зеленский заявил, что желание исключить Украину приведет к блекауту в Москве. Далее следует удар по Белгороду (россияне воют, что иностранным оружием), потом выходит Ди Вэнс и говорит, что Трамп рассматривает возможность передачи томагавков, а потом появляется Келлог с заявлением, что Трамп разрешил наносить удары в глубину России и там нет неприкосновенных точек.

3. США очевидно поднимает градус. И в России прекрасно понимают: главные удары будут идти по нефте- и газоперевочным портам и перекачивающим станциям. Возможностей сделать блекаут в Москве почти нет, но приостановить экспорт нефти – вполне реально. Теперь россиянам нужно или дать страшный ответ (что на самом деле невозможно) или продолжать надувать щеки и говорить о том, как они на всех фронтах побеждают.

4. Теоретическое появление томагавков – это не завершение войны, а новый виток эскалации. Я понимаю, что сейчас появится вой большого количества людей, которые скажут о контрародуктивности такого развития событий (выражаюсь мягко). На самом деле ситуация складывается так, что все остальные варианты хуже, ведь Путин, де-факто, вышел из переговорного процесса и в ближайшее время никаких шансов на стабилизацию или мирные переговоры не было и нет.

5. Мы, похоже, входим в период новой серьезной эскалации, которая продлится несколько последующих месяцев. Но, при этом всем, нужно помнить:

США, как минимум пока, продолжают мыслить в категории возобновления переговоров с РФ;

Россия поднимала ставку с главной целью: разорвать ЕС и Украину и заставить ЕС испугаться настолько, чтобы согласиться на все условия по обмену своей безопасности на сдачу Украины и, как минимум, частичной отмене санкций. Наша главная дипломатическая задача – не допустить именно этот сценарий.

6. На этом фоне следует обратить внимание на социологическое исследование, которое провел аналитический центр "Деловая Столица" об отношении украинцев к продолжительности войны и возможных мирных переговоров. Я хотел бы выделить несколько важных аспектов: