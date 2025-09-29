10:10  29 вересня
У Карпатах випав перший сніг: на горі Піп Іван -3° та вітер
09:06  29 вересня
У Києві чоловік ошукав вдову військового на пів мільйона гривень
08:16  29 вересня
У центрі Львова побилися дві дніпрянки: поліція з'ясовує деталі
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер info@regionews.ua
29 вересня 2025, 07:58

Томагавки для України: США розпочали гібридну війну чужими руками

29 вересня 2025, 07:58
Читайте также на русском языке
Головна причина зміни політики США – гібридна війна дронів, яку розпочала Росія в ЄС
Головна причина зміни політики США – гібридна війна дронів, яку розпочала Росія в ЄС
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

США ведуть свою гібридну війну, де, страшилки про теоретично можливі томагавки, – асиметрична відповідь на дрони над аеропортами в ЄС

1. Зміна позицій Трампа пов'язана з двома речами: виходом Путіна з продуктивних переговорів та з ескалацією позицій РФ в Європі. США не хочуть воювати самі, але вони демонструють Росії, що готові наносити удари чужими руками.

2. Вчорашній удар по Білгороду і тимчасовий блекаут в місті – це, схоже частина цієї самої нової фази гібридної війни чужими руками. Нагадаю, що напередодні, Зеленський заявив, про те, що бажання виключити Україну призведе до блекауту в Москві. Далі йде удар по Білгороду (росіяни виють, що іноземною зброєю), потім виходить Ді Венс і каже, що Трамп розглядає можливість передачі томагавків, а потім зʼявляється Келлог із заявою, що Трамп дозволив наносити удари в глибину Росії і там немає недоторканних точок.

3. США явно піднімає градус. І в Росії прекрасно розуміють: головні удари будуть іти по нафто-і газоперевальним портам та перекачувалтним станціям. Можливостей зробити блекаут в Москві майже нема, вле призупинити експорт нафти – цілком реально. Тепер росіянам потрібно або дати страшну відповідь (що, насправді, неможливо) або продовжувати надувати щоки і говорити про те, як вони на всіх фронтах перемагають.

4. Теоретична поява томагавків – це не завершення війни, а новий виток ескалаціі. Я розумію, що зараз з'явиться виття великої кількості людей, які скажуть, про контрародуктивність такого розвитку подій (виражаюся мʼяко). Насправді, ситуація складається так, що всі інші варіанти гірші, адже Путін, де-факто, вийшов із переговорного процесу і найближчим часом ніяких шансів на стабілізацію чи мирні переговори не було і нема.

5. Ми, схоже, входимо в період нової серйозної ескалаціі, яка триватиме кілька наступних місяців. Але, при цьому всьому, треба памʼятати:

  • США, як мінімум, поки що, продовжують мислити в категорії поновлення переговорів з РФ;
  • Росія піднімала ставка з головною ціллю: розірвати ЄС та Україну і примусити ЄС перелякатися настільки, щоб погодитися на всі умови по обміну своєї безпеки на здачу України і, як мінімум, частковій відміні санкцій. Наша головна дипломатична задача – не допустити саме цього сценарію.

6. На цьому фоні варто звернути увагу на соціологічне дослідження, який провів аналітичний центр "Ділова Столиця" про ставлення українців до тривалості війни та до можливих мирних переговорів. Я б хотів виділити кілька важливих аспектів:

  • Корупція, вже традиційно, більша проблема, ніж війна. І це головний виклик для всього політикуму, який живе в логіці виборів, яких не буде. А народ вимагає швидких антикорупційних рішень, які апріорі неможливі. Тому ця тема буде головним тригером всього політичного життя України з усіма відповідними наслідками.
  • Суспільство без рожевих окулярів щодо війни. Очікувань швидкого закінчення бойових дій немає. Частково – це реалізм, частково – всі вже вмонтувались у війну в той чи інший спосіб. Забігаючи дуже сильно наперед, варто звернути увагу на те, що вихід з війни буде стресом, який, в принципі, не прораховують політтехнологи.
  • Розкол по переговорах (39 проти 30) і невіра в результативні переговори (54%) – це погана ситуація, яка породжуватиме дуже серйозну турбулентність в суспільстві. Це один з головних проблемних моментів для нашого суспільства, як на горизонтальному, так і на вертикальному рівнях. За таких умов, надто велика спокуса впасти в популізм і спробувати максимально войовничо розширити (застабілізувати) свою електоральну бульбашку.
gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна мир США дрони гібридна війна Томагавк
Нічний терор РФ у Києві шокував Європу: що кажуть політики
28 вересня 2025, 17:36
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
У Львівській області стався землетрус: подробиці
29 вересня 2025, 11:36
У Дніпрі неподалік від мосту авто вилеліло з дороги та знесло огорожу
29 вересня 2025, 11:25
32 ворожі дрони атакували Україну: скільки збила ППО
29 вересня 2025, 10:56
Російські атаки на Дніпропетровщину: поранений чоловік та пошкоджені будівлі
29 вересня 2025, 10:25
У Карпатах випав перший сніг: на горі Піп Іван -3° та вітер
29 вересня 2025, 10:10
Під час обстрілу на Сумщині горіли господарські споруди: є поранений
29 вересня 2025, 09:29
У Києві чоловік ошукав вдову військового на пів мільйона гривень
29 вересня 2025, 09:06
Ракетний удар по Запоріжжю: кількість постраждалих знову зросла
29 вересня 2025, 08:35
У центрі Львова побилися дві дніпрянки: поліція з'ясовує деталі
29 вересня 2025, 08:16
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »