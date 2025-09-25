03:35  25 сентября
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
25 сентября 2025, 07:46

Постпутин и анатомия 90-х: как рассыпался российский миф

25 сентября 2025, 07:46
Читайте також українською мовою
В путинской России есть два базовых мифа: миф о Второй мировой и миф о 90-х. От первого мифа мы освобождаемся сейчас. А вот с мифом о 90-х россияне проиграли на старте
В путинской России есть два базовых мифа: миф о Второй мировой и миф о 90-х. От первого мифа мы освобождаемся сейчас. А вот с мифом о 90-х россияне проиграли на старте
Фото: Михаил Горбачев и Владимир Путин/из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Российский миф о 90-х – это классический миф о потерянном золотом веке. В путинской интерпретации есть три этапа: золотой век СССР, потом страшные 90-е (от Горбачёва до Ельцина), а потом платиновый век Путина (при Путине, как считают россияне, у них стало гораздо больше свобод, в том числе и свобода слова(!), передвижения, выбора профессии и самореализации). Но главное – им есть (было) чем гордиться.

Этот миф позволил Путину преодолеть (почти уничтожить) либералов. И главная проблема российского либерального движения заключается в том, что они не смогли создать свой миф о 90-х. И похоже уже не смогут, а это ещё больше уменьшает их, и без того призрачные, шансы на возвращение в большую политику.

С начала 2000-х россияне пытались навязать миф о 90-х нам. Для Украины этот миф строился так: был хороший СССР, потом пришел Горбачев, который разбудил националистов, а те, в свою очередь, ломают то, что создавалось веками. И счастье будет при воссоединении с Россией.

Как бы это странно ни звучало, но первыми гвоздь в крышку гроба этого мифа забили сами россияне. И это произошло в 1999 году, когда специально для Кучмы они разработали кампанию голосуй или проиграешь. В результате Кучма, как пророссийский кандидат, выиграл благодаря Западу и Центру Украины. И тем самым наш внутренний фронтир (между украинскостью и российскостью) продвинулся на левый берег Днепра, а мы получили большую половину Украины, которая была готова сказать: украинцы – политическая нация. Дальше было ещё много чего интересного, но именно с этого момента миф о страшных 90-х начал трещать по швам. И единственной "скрепой" оставался (до сих пор частично остаётся) миф о Второй мировой.

Украина Россия СССР Путин российский миф Кучма
 
