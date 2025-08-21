Путин между США и Китаем: почему он ищет двойного протектората
Де-факто, сейчас мы видим самый низкий уровень суверенитета РФ за все годы правления Путина. Он идёт к Си с просьбой разрешить ему продолжать СВО.
После Аляски россияне официально предложили КНР стать гарантами соглашения. В переводе на человеческий язык это означает, что Путин захотел предложить себя в качестве такого себе условного посредника между Китаем и США. Правда, он может предложить только совместные проекты на Северном морском пути и в разработке Арктики.
Путин не просто признаёт, что он не может быть третьим полюсом мира. Он признаёт, что нуждается в двойном протекторате, чтобы одна из сторон его не раздавила. Особенно учитывая технологическую отсталость и неспособность РФ строить так называемую суверенную экономику.
Для нас это скорее позитивный, чем негативный сигнал. Обе стороны (Китай и США) не хотят поражения Украины. И обеим точно не нужна победа России. В то же время в обоих случаях у нас есть трудности с коммуникацией. В Пекине её де-факто нет. В Вашингтоне мы разговариваем через посредников.
Пока всё больше похоже, что судьбу этой войны будут решать переговоры США–Китай.