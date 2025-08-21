07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
00:30  21 серпня
У Запоріжжі цілий двір у центрі став сміттєзвалищем
01:40  21 серпня
Співачка Солоха народила сина
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер info@regionews.ua
21 серпня 2025, 08:38

Путін між США і Китаєм: чому він шукає подвійного протекторату

21 серпня 2025, 08:38
Читайте также на русском языке
Зустріч Путін–Зеленський практично неможлива до зустрічі Путін–Сі. Попри спроби бліц-кригу Трампа зробити цю зустріч до візиту Путіна в Китай, Кремль робить все від себе залежне, щоб затягнути час
Зустріч Путін–Зеленський практично неможлива до зустрічі Путін–Сі. Попри спроби бліц-кригу Трампа зробити цю зустріч до візиту Путіна в Китай, Кремль робить все від себе залежне, щоб затягнути час
Фото: Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Де-факто, зараз ми бачимо найнижчий рівень суверенітету РФ за всі роки правління Путіна. Він іде до Сі з проханням дозволити йому продовжувати СВО.

Після Аляски росіяни офіційно запропонували КНР стати гарантами угоди. В перекладі на людську мову це означає, що Путін захотів запропонувати себе в якості такого собі умовного посередника між Китаєм та США. Правда, він може запропонувати тільки спільні проекти в півнчно-морському шляху та розробці Арктики.

Путін не просто визнає, що він не може бути третім полюсом світу. Він визнає, що потребує подвійного протекторату, щоб одна зі сторін його не розчавила. Особливо, зважаючи на технологічну відсталість і неспроможність РФ будувати так звану суверенну економіку.

Для нас це, більш позитивний ніж негативний сигнал. Обидві сторони (Китай і США) не хочуть поразки України. І обом точно не потрібна перемога Росії. В той же час в обох випадках ми маємо труднощі з комунікацією. В Пекіні у нас її де-факто, немає. В Вашингтоні ми розмовляємо через посередників.

Поки все більше стає схожим, що долю цієї війни вирішуватимуть переговори США–Китай.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна перемовини Зеленський Путін завершення війни
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Росіяни вдарили ФАБом по Краматорську: наслідки
21 серпня 2025, 09:30
Удар із повітря: чим Росія атакувала Україну цієї ночі
21 серпня 2025, 09:27
У Києві судитимуть чоловіка, який обікрав ліцей
21 серпня 2025, 09:15
Атака на Львів: кількість постраждалих зросла
21 серпня 2025, 09:04
Палиця замість слів: на Житомирщині чоловіка відправили до лікарні після бійки
21 серпня 2025, 08:54
Окупанти завдали три авіаудари по селу на Запоріжжі: є постраждала
21 серпня 2025, 08:50
У ДСНС показали наслідки атаки на Львів: є загиблий та постраждалі
21 серпня 2025, 08:29
Ліки з отрути і посліду: в Україні викрили російську фармсхему
21 серпня 2025, 08:28
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
21 серпня 2025, 08:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »