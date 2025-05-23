Эксперт рассказал, почему буферные зоны Путина – это информационный блеф

Все, что мы сейчас слышим о российской летней кампании – это почти зеркальное отражение украинской кампании по контрнаступлению-2023

Все, что мы сейчас слышим о российской летней кампании – это почти зеркальное отражение украинской кампании по контрнаступлению-2023

фото: иллюстративное

Российская кампания имеет несколько целевых аудиторий.

- для украинцев: пора сдаваться, Россия может прорвать фронт (если коротко, то цель кампании – посеять страх и уныние;

- для россиян: нужно потерпеть еще немного и в результате летней кампании война завершится полным разгромом всех врагов (напомню, что только 25-30% россиян безапелляционно хотят продолжения войны, а 65-70% верили, что переговоры завершатся остановкой войны);

- Для Китая (глобального юга): Россия хочет мира, но вынуждена воевать, потому что "марионеточная" Украина под влиянием ЕС не хочет идти на уступки. Месэдж так себе, но россияне пока этим не парятся. Дело в том, что Китай начал переговоры с США и сейчас Россия – это некий небольшой козырь в возможных переговорах. Кроме того, осенью Китай будет праздновать 80 лет победы над Японией и Си нужен Путин на этом праздновании.

- Для Трампа (именно для Трампа, а не для США): дайте нам еще время на летнее наступление, а потом или вопрос сам по себе отпадет или будем вести переговоры.

- Для ЕС: продолжение распространения страшилок о Нарве и Сувалках.

Я специально не касаюсь военного аспекта, потому что значительно компетентнее меня люди. Сейчас только отмечу, что ни один военный, с которым я говорил, не считает, что планы Путина реалистичны.

Россия включилась в максимальную раскрутку именно информационной составляющей. И заявления Путина о буферных зонах – это часть этой информационной составляющей. Он не сказал здесь ничего нового, ведь впервые о буферных зонах (демилитаризованных зонах) было сказано полтора года назад и они были одним из возможных элементов плана Келлога.

Как россияне дальше будут нагнетать эту информационную истерию (повторю – информационную, потому что я не военный эксперт)?

1. Они уже апробировали в Бахмуте "тактику тысячи побед", когда взятие одного дома выдавалось за взятие Сталинграда. Сейчас будет то же самое, но по всей линии фронта (вчерашнее заявление о почти выходе "до границ Запорожской области и так называемой ДНР" именно из этого разряда. Наш плюс в том, что тогда не единственное, что тогда была единственная звучало, единого центра. Все группировки русских войск будут тянуть одеяло на себя.

2. Не нужно быть крупным экспертом, чтобы понять, что ключевым направлением "локальных" информационных усилий будут Сумы, Харьков и Запорожье (с последующим напряжением соответственно Полтавы и Днепра). Подразумевается, что на эти три города могут создаваться отдельные масштабные дезинформационные кампании.

3. Отдельная линия, которую уже где-факто перезапустили россияне - нелегитимность украинской власти. Это будет отдельное направление работы.

4. Скандалы с ТЦК и коррупцией – главный фоновый элемент информкампании.

5. Трамп бросил Украину, а потому нужно сдаваться. Наша огромная проблема заключается в том, что очень часто мы получаем информацию о заявлениях тех или иных политиков (даже Трампа (!) и изданий после того, как их перевели (проинтерпретировали) росСМИ. Нам давно стоит подумать о группе переводчиков, которые оперативно занимались бы мониторингом западных СМИ и играли на опережение.

Пока каких-то новых прорывных идей нет и, похоже, не будет. Поэтому просто нужно думать, как с этим бороться. Ничего экстрасложного здесь нет.