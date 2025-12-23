Почему стоит избавиться от иллюзий относительно украинско-польского будущего

Первая встреча Владимира Зеленского с новым польским президентом Каролем Навроцким могла бы позволить вздохнуть с облегчением

Абсолютно искусственный протокольный конфликт улажен, Варшава в вопросе поддержки Украины говорит одним голосом, мы возвращаемся к временам, когда и президент, и премьер Польши были сторонниками общей позиции. Ведь Анджей Дуда, формально представивший тот же лагерь, что и Кароль Навроцкий, находился в взаимопонимании и со своим однопартийцем Матеушем Моравецким, и со своим оппонентом Дональдом Туском.

Но на самом деле я бы не преувеличивал значение этой встречи. Во-первых, потому что не стоит пока преувеличивать влияние Кароля Навроцкого на реальную польскую политику. Возможности президента Польши не следует сравнивать с возможностями президента Украины, хотя бы потому, что президент Украины является неформальным лидером пока существующего парламентского большинства, а президент Польши работает с оппозиционным парламентом, который вовсе не заинтересован в имплементации его инициатив. И потому о реальной политике Зеленскому по-прежнему следует говорить с премьер-министром Польши.

Во-вторых, как бы ни разговаривал Навроцкий с Зеленским, а политические задачи действующего польского президента отличаются от задач его предшественника. Анджей Дуда пытался быть одним из европейских лидеров, противостоящих российской агрессии – и эта позиция усиливала его влияние и в Польше, и на Западе. Кароль Навроцкий прежде всего должен стать политиком номер один для тех поляков, которые придерживаются разнообразных правых взглядов – от консервативных до ультраправых. Так как именно такой авторитет может сделать его главным медиатором в ситуации, если после следующих парламентских выборов "Право и справедливость" будет искать поддержки у правых радикалов ради возвращения к власти. Это – исторический шанс Навроцкого, потому что именно в этой ситуации он из ритуального лица превратится в играющего политика, нужного всем.

Но в этой ситуации Навроцкий не может отталкивать электорат Гжегожа Брауна и ему лучше быть только немного "проукраинским", а даже немного "антиукраинским". Электорат "Права и справедливости" это не оттолкнет, а электорат Брауна – привлечет. И Навроцкий это прекрасно отдает себе отчет, его убеждает опыт собственной предвыборной кампании. Поэтому Зеленский может даже поселиться в Бельведере – в намерениях и действиях Навроцкого ничего не изменит.

Поэтому лучшее, что стоит сделать уже сегодня – избавиться от иллюзий относительно украинско-польского будущего. Да, объективно обе страны и оба народа нуждаются друг в друге, да, объективно сопротивление Украины является залогом безопасности Польши. Но это и для Венгрии, Словакии и Чехии объективно – и что? Да, объективно именно в союзе с Украиной Польша становится настоящим региональным лидером – но польскому избирателю это может быть совершенно не важно.

Поэтому действительно все будет зависеть от следующих парламентских выборов. Если "Гражданская платформа" в коалиции с союзниками сохранит власть или если "Праву и справедливости" удастся вернуться к власти в союзе с умеренными партиями, Польша останется ближайшим партнером Украины, а Навроцкий - протокольной фигурой в Бельведере. Но если в "Праве и справедливости" пойдут на коалицию с ультраправыми или постараются "перехватить" их лозунги для победы, отношения Польши с Украиной станут напоминать отношения Украины с Венгрией Орбана, а Навроцкий станет лидером окончательной ревизии восточной внешней политики Варшавы. И именно это как раз и объективно.

Поэтому к такому повороту событий следует готовиться уже сегодня, чтобы осознать, кто станет главным партнером Украины в Европе в случае "исчезновения" Польши и какими будут последствия внешнеполитических изменений – вплоть до кардинального пересмотра миграционной политики. Это, конечно, не означает, что такое предвкушение будущего требует каких-либо конкретных действий, но оно требует хотя бы плана таких действий.

Хотя это, конечно, не об Украине. Поэтому давайте будем просто знать, что так может произойти и будем продолжать работать с польским обществом ради нашего общего будущего, а не ради нашего общего фиаско – как уже неоднократно случалось в украинско-польской истории рядом с Россией и может случиться снова.

Это тоже вполне объективно.