Россияне за сутки почти 90 раз ударили по Сумщине: повреждена инфраструктура
За сутки российские войска почти 90 раз ударили по 35 населенным пунктам Сумской области
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА, передает RegioNews.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Россияне активно применяли РСЗО и сброс взрывчатки с БпЛА:
- почти 20 ударов РСЗО;
- более 10 сбросов ВОГ с БПЛА.
Также захватчики нанесли удары неуправляемыми авиаракетами и БпЛА по территории Сумщины.
В результате вражеских атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Великописаревской громаде повреждены 2 домовладения;
- в Сумской громаде – объект гражданской инфраструктуры;
- в Путивльской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Белопольской громаде в результате обстрела произошло возгорание частного дома, повреждены около 10 домохозяйств.
К счастью, повсюду обошлось без погибших и раненых.
За сутки местные органы власти совместно с подразделениями ГСЧС, Нацполиции, общественными организациями из пограничных общин эвакуировали 29 человек.
Отмечается, что за сутки воздушная тревога в области продолжалась 13 часов 48 минут.
Напомним, в течение 22 мая российские оккупанты нанесли 658 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак ранения получили трое гражданских.