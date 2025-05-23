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23 мая 2025, 08:31

Россияне за сутки почти 90 раз ударили по Сумщине: повреждена инфраструктура

23 мая 2025, 08:31
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иллюстративное фото: из открытых источников
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За сутки российские войска почти 90 раз ударили по 35 населенным пунктам Сумской области

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА, передает RegioNews.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Россияне активно применяли РСЗО и сброс взрывчатки с БпЛА:

  • почти 20 ударов РСЗО;
  • более 10 сбросов ВОГ с БПЛА.

Также захватчики нанесли удары неуправляемыми авиаракетами и БпЛА по территории Сумщины.

В результате вражеских атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Великописаревской громаде повреждены 2 домовладения;
  • в Сумской громаде – объект гражданской инфраструктуры;
  • в Путивльской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
  • в Белопольской громаде в результате обстрела произошло возгорание частного дома, повреждены около 10 домохозяйств.

К счастью, повсюду обошлось без погибших и раненых.

За сутки местные органы власти совместно с подразделениями ГСЧС, Нацполиции, общественными организациями из пограничных общин эвакуировали 29 человек.

Отмечается, что за сутки воздушная тревога в области продолжалась 13 часов 48 минут.

Напомним, в течение 22 мая российские оккупанты нанесли 658 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак ранения получили трое гражданских.

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