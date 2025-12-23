18:49  23 декабря
23 декабря 2025, 20:43

Беспрецедентная зима: ни один лыжный курорт в Украине не открылся из-за отсутствия снега

23 декабря 2025, 20:43
Теплая погода в Карпатах сорвала традиционный старт горнолыжного отдыха и заставила курорты искать альтернативы

Об этом сообщает Главком со ссылкой на ситуацию на курортах в Карпатах, передает RegioNews.

В Украине впервые за многие годы зимний сезон не стартовал ни на одном лыжном курорте. Причиной стало полное отсутствие стабильного снежного покрова в горных регионах, что сделало невозможным открытие трасс и запуск подъемников.

Курорты ждут стабильного снега

Больше всего от погодных условий пострадали туристические центры Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей. Даже на высокогорных участках температура воздуха долго оставалась плюсовой, а искусственное оснежение не дало ожидаемого результата из-за теплой погоды и дефицита влаги. Представители курортов вынуждены откладывать открытие сезона без четких прогнозов по дате.

Эксперты связывают ситуацию с изменениями климата и нетипичными для декабря погодными условиями. По их словам, подобные зимы становятся все чаще, что создает серьезные риски для горнолыжной инфраструктуры и туристического бизнеса. В регионах, где зимний туризм является одним из основных источников дохода, предприниматели уже фиксируют снижение количества бронирований и финансовые потери.

В то же время, часть курортов пытается переориентироваться на альтернативные форматы отдыха, предлагая экскурсионные маршруты, спа-услуги и оздоровительные программы. Однако участники рынка признают, что без полноценного снегового сезона компенсировать потери будет сложно, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от погодных условий в ближайшие недели.

Напомним, синоптики прогнозируют резкое возвращение зимы с морозами до –12 °С и снегом на Рождество и Новый год после аномально теплого начала месяца.

23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
