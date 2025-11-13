09:56  13 ноября
В Черниговской области задержали 18-летнего юношу за изнасилование 13-летней девочки
Стрельба в Киеве: полиция проверяет сообщения о нападении на женщину
На Ровенщине с начала года – 3199 ДТП: 95 погибших и сотни травмированных
Тарас Загородний Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" info@regionews.ua
13 ноября 2025, 09:09

Доверие под наблюдением: позиция правительства Германии после коррупционного скандала в Украине

13 ноября 2025, 09:09
Реакция из правительства Германии на последние события
Фото: pixabay
Перевожу с дипломатической:

  1. Нам страшно.
  2. Нам нужно ваше оружие, технология и армия.
  3. Деньги будут.
  4. По другим вопросам мы лишний раз вам компостировать мозг не будем.

Представитель правительства Германии: Берлин доверяет Киеву

Германия, несмотря на скандал вокруг возможной коррупции, по-прежнему доверяет Украине, заявил Штефан Корнелиус. Он отметил, что Берлин находится в тесном контакте с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Правительство Германии по-прежнему доверяет Киеву на фоне скандала вокруг возможной коррупции в правительстве Украины. Об этом в среду, 12 ноября, заявил медиакомпании DW официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус (Stefan Kornelius) в ответ на вопрос, приведет ли этот скандал к усилению контроля со стороны Германии за тем, как Украина использует полученную помощь.

"Федеральное правительство теперь будет очень внимательно следить за развитием событий. Я уже говорил, что мы находимся в теснейшем доверительном контакте с президентом (Владимиром Зеленским, – ред.) и продолжаем быть рядом, в том числе и в таких ситуациях. Теперь мы будем наблюдать за развитием в данном конкретном случае. И при необходимости нам, возможно, придется принять меры и по этому делу", – сказал Корнелиус.

Корнелиус: Германия рассчитывает, что Киев сам решит проблему

"На данный момент у нас есть доверие к правительству Украины, что оно само позаботится о решении этого вопроса, а также антикоррупционных органов – что они раскроют это дело и доведут его до логического завершения", – добавил он.

Корнелиус также сообщил, что на предстоящих немецко-украинских межправительственных консультациях, которые предстоят еще в этом году, тема коррупции не включена в повестку дня, и ее обсуждение не планируется.

