Реакция из правительства Германии на последние события

Фото: pixabay

Перевожу с дипломатической:

Нам страшно. Нам нужно ваше оружие, технология и армия. Деньги будут. По другим вопросам мы лишний раз вам компостировать мозг не будем.

Представитель правительства Германии: Берлин доверяет Киеву

Правительство Германии по-прежнему доверяет Киеву на фоне скандала вокруг возможной коррупции в правительстве Украины. Об этом в среду, 12 ноября, заявил медиакомпании DW официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус (Stefan Kornelius) в ответ на вопрос, приведет ли этот скандал к усилению контроля со стороны Германии за тем, как Украина использует полученную помощь.

"Федеральное правительство теперь будет очень внимательно следить за развитием событий. Я уже говорил, что мы находимся в теснейшем доверительном контакте с президентом (Владимиром Зеленским, – ред.) и продолжаем быть рядом, в том числе и в таких ситуациях. Теперь мы будем наблюдать за развитием в данном конкретном случае. И при необходимости нам, возможно, придется принять меры и по этому делу", – сказал Корнелиус.

Корнелиус: Германия рассчитывает, что Киев сам решит проблему

"На данный момент у нас есть доверие к правительству Украины, что оно само позаботится о решении этого вопроса, а также антикоррупционных органов – что они раскроют это дело и доведут его до логического завершения", – добавил он.

Корнелиус также сообщил, что на предстоящих немецко-украинских межправительственных консультациях, которые предстоят еще в этом году, тема коррупции не включена в повестку дня, и ее обсуждение не планируется.