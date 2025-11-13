Реакція з уряду Німеччини на останні події

Перекладаю з дипломатичної:

Представник уряду Німеччини: Берлін довіряє Києву

Німеччина, попри скандал навколо можливої корупції, як і раніше довіряє Україні, заявив Штефан Корнеліус. Він зазначив, що Берлін перебуває в тісному контакті з президентом України Володимиром Зеленським.

Уряд Німеччини, як і раніше, довіряє Києву на тлі скандалу навколо можливої корупції в уряді України. Про це у середу, 12 листопада, заявив медіакомпанії DW офіційний представник уряду ФРН Штефан Корнеліус (Stefan Kornelius) у відповідь на запитання, чи призведе цей скандал до посилення контролю з боку Німеччини за тим, як Україна використовує отриману допомогу.

"Федеральний уряд тепер дуже уважно стежитиме за розвитком подій. Я вже казав, що ми перебуваємо у найтіснішому довірчому контакті з президентом (Володимиром Зеленським, – ред.) і продовжуємо бути поруч, зокрема й у таких ситуаціях. Тепер ми будемо спостерігати за розвитком у цьому конкретному випадку. І за необхідності нам, можливо, доведеться вжити заходів і в цій справі", – сказав Корнеліус.

Корнеліус: Німеччина розраховує, що Київ сам розв’яже проблему

"На цей момент ми маємо довіру до уряду України, що він сам подбає про вирішення цього питання, а також до антикорупційних органів – що вони розкриють цю справу і доведуть її до логічного завершення", – додав він.

Корнеліус також повідомив, що на майбутніх німецько-українських міжурядових консультаціях, які мають відбутися ще цього року, тема корупції не включена до порядку денного, і її обговорення не планується.