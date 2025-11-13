07:43  13 листопада
Стрілянина у Києві: поліція перевіряє повідомлення про напад на жінку
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
00:30  13 листопада
Солістка KAZKA Олександра Заріцька розповіла про батька-військового
UA | RU
UA | RU
Тарас Загородній Керуючий партнер "Національної антикризової групи" info@regionews.ua
13 листопада 2025, 09:09

Довіра під наглядом: позиція уряду Німеччини після корупційного скандалу в Україні

13 листопада 2025, 09:09
Читайте также на русском языке
Реакція з уряду Німеччини на останні події
Реакція з уряду Німеччини на останні події
Фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

Перекладаю з дипломатичної:

  1. Нам страшно.
  2. Нам потрібна ваша зброя, технологія та армія.
  3. Гроші будуть.
  4. По інших питаннях ми зайвий раз вам мозок компостувати не будемо.

Представник уряду Німеччини: Берлін довіряє Києву

Німеччина, попри скандал навколо можливої корупції, як і раніше довіряє Україні, заявив Штефан Корнеліус. Він зазначив, що Берлін перебуває в тісному контакті з президентом України Володимиром Зеленським.

Уряд Німеччини, як і раніше, довіряє Києву на тлі скандалу навколо можливої корупції в уряді України. Про це у середу, 12 листопада, заявив медіакомпанії DW офіційний представник уряду ФРН Штефан Корнеліус (Stefan Kornelius) у відповідь на запитання, чи призведе цей скандал до посилення контролю з боку Німеччини за тим, як Україна використовує отриману допомогу.

"Федеральний уряд тепер дуже уважно стежитиме за розвитком подій. Я вже казав, що ми перебуваємо у найтіснішому довірчому контакті з президентом (Володимиром Зеленським, – ред.) і продовжуємо бути поруч, зокрема й у таких ситуаціях. Тепер ми будемо спостерігати за розвитком у цьому конкретному випадку. І за необхідності нам, можливо, доведеться вжити заходів і в цій справі", – сказав Корнеліус.

Корнеліус: Німеччина розраховує, що Київ сам розв’яже проблему

"На цей момент ми маємо довіру до уряду України, що він сам подбає про вирішення цього питання, а також до антикорупційних органів – що вони розкриють цю справу і доведуть її до логічного завершення", – додав він.

Корнеліус також повідомив, що на майбутніх німецько-українських міжурядових консультаціях, які мають відбутися ще цього року, тема корупції не включена до порядку денного, і її обговорення не планується.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Німеччина корупційна схема корупційний скандал корупція
 
Підписуйтесь на RegioNews
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Між кризою й шансом: як Україна може вийти з корупційного скандалу сильнішою
13 листопада 2025, 10:14
На Чернігівщині затримали 18-річного юнака за зґвалтування 13-річної дівчинки
13 листопада 2025, 09:56
Частина Корабельного району Херсона залишилася без світла через обстріли
13 листопада 2025, 09:54
На Сумщині знищили 50-кілограмову бойову частину російського безпілотника
13 листопада 2025, 09:49
У Києві накрили незаконне виробництво та збут алкоголю
13 листопада 2025, 09:38
На Закарпатті поблизу кордону зі Словаччиною затримали групу втікачів
13 листопада 2025, 09:29
Дружина Чернишова намагалася сховати документи щодо скандального будівництва маєтків
13 листопада 2025, 09:25
На Київщині легковик вилетів у кювет та врізався в дерево: троє постраждалих
13 листопада 2025, 09:20
Максим Козицький може очолити Міністерство енергетики
13 листопада 2025, 09:01
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Чалий
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Всі блоги »