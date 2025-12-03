07:24  03 декабря
В Одессе разоблачили сеть нелегальных игорных заведений: организаторов будут судить
Собирал данные для РФ: в Киеве разоблачили работника охранной компании
В центре Полтавы пьяный водитель снес забор и мемориальные щиты
Фронт двигается к коллапсу

03 декабря 2025, 12:03
На фронте происходит стратегический кризис. Силы обороны теряют позиции, отступают, и перспектив для смены [ситуации] нет
иллюстративное фото: из открытых источников
Сейчас "проваливаются" батальонные участки обороны, затем начнут "проваливаться" целые бригады – пока не произойдет коллапс. Этот кризис по самому худшему сценарию приведет к потере государственности, в текущем сценарии – к тому, что фронт будет проходить по Днепру.

Главное, чего не хватает фронту – это людей. Их мало для того, чтобы удержать фронт протяженностью более тысячи километров. Он уже не выглядит так, как выглядел при АТО и ООС. Российские войска проникают через "серую" зону, накапливаются в тылу – а затем идут в наступление, иногда с двух сторон. Стратегическая инициатива на поле боя за россиянами – они задают темп, а мы вынуждены реагировать.

На бумаге Украина мобилизует около 30 тысяч человек в месяц, но не все доходят до боевых частей. Человек становится военнослужащим, попадая в учебный центр, а перед этим проходит ТЦК, ВЛК и распределительный центр. Часть приносит подлинные документы, подтверждающие, что их мобилизовывать нельзя, другие уходят в самовольное оставление части или просто не подходят для службы. Такие люди либо застревают в плохо урегулированном процессе списания, либо остаются жить в учебных центрах. Государство в год может терять на таких людей десятки миллиардов гривен. В результате из 30 тысяч мобилизованных в воинские части доходит лишь около 20 тысяч.

Каждый месяц мы теряем примерно одинаковое количество людей: потери не растут, а иногда могут даже немного уменьшаться. В то же время, численность СЗЧ растет, а количество мобилизованных падает. Поэтому количество людей на поле боя постепенно сокращается до уровня, когда подразделения уже не могут выполнять боевые задания. Сейчас во рту может быть только 11 человек, в батальоне на позициях – около 20, а в бригаде на фронте – около 200 человек. По нормативам при такой укомплектованности подразделения вообще не должны воевать: их надо отводить на доукомплектование и подготовку. Но заменить их не кем, поэтому они остаются на позициях. Поэтому распределять бойцов приходится вручную, добавляя по 20–100 человек туда, где это необходимо.

Если просто сменить главнокомандующего Александра Сырского – ничего не изменится. Проблема коллапса фронта – комплексная, ее невозможно решить в "офисе простых решений". Проблема в системе. Не хватает квалифицированных людей, способных вводить изменения. Но даже квалифицированные люди не берутся за реформы, которые требуют лет работы – потому что знают, что много времени работать им не дадут и уберут достаточно быстро. Поэтому даже квалифицированные берутся за проблемы, которые можно решить через три-четыре месяца.

