Сергей Фурса Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital info@regionews.ua
08 октября 2025, 10:45

Популизм против рынка: почему украинцы рискуют замерзнуть этой зимой

08 октября 2025, 10:45
Читайте також українською мовою
Замерзнем ли мы все в зиму? Россияне очень стараются. Нам бы этого не хотелось. И логично делать такие шаги, которые удаляют нас от этого сценария. А не приближают…
Замерзнем ли мы все в зиму? Россияне очень стараются. Нам бы этого не хотелось. И логично делать такие шаги, которые удаляют нас от этого сценария. А не приближают…
Фото: EPA/UPG
Читайте також
українською мовою

Но вместе этого... Победа! Цены на газ зафиксированы. Счастье популизма шагает по стране.

Что произошло? Россияне весь год бьют по газовой инфраструктуре. Особенно активно в последнее время. Это не могло не обойтись без последствий.

Как результат, газа собственной добычи не хватит. Причем не хватит сильно. Запаса в хранилищах не хватит, чтобы этот дефицит компенсировать. Здесь скажем "искренне благодарю" господину Чернышеву и Ко, который год назад показывал прекрасные финансовые результаты "Нафтогаза", продавая газ, который продавать нельзя. В результате активной закачки в этом году (и активного привлечения денег партнеров под это) удалось восстановить определенный уровень. Но не больше.

Следовательно, в стране стараниями россиян будет дефицит газа. Что-то напоминает? Да, 2022 год и активные удары россиян по запасам бензина. Очереди, дефицит. Это все. Кстати, тогда тоже в кризис входили с фиксированной ценой бензина. И пока это безобразие не отменили, огромный дефицит остался.

То есть, есть опыт, как делать не надо. Но мы упорно повторяем ошибки.

Как удалось преодолеть бензиновый кризис в 2022 году? Рынок. Цена стала рыночной и люди, желавшие заработать деньги, завезли в страну достаточно бензина. Да, цена выросла. Но люди продолжали покупать, несмотря на "обнищание". Страна поехала.

Внимание, вопрос. Почему с газом должно быть иначе? А если законы рынка везде одинаковы, то не стоило ли к ним прислушаться. И тратить деньги на субсидии для тех, кто действительно не может заплатить. Вместо того чтобы делать газ дешевым для всех.

Вновь будет безумная разница цен на газ для населения и промышленности. Опять вспомним "дело Фирташа", когда газ шел немножко не туда? И это все точно не будет способствовать экономному потреблению. А значит, будет усугублять дефицит.

Следовательно, это решение приведет к

  • усиление дефицита;
  • росту коррупционных рисков;
  • больших расходов налогоплательщиков Украины, которые так или иначе заплатят (конечно, если вдруг мы не получим 1-2 млрд долларов гранта от норвежцев. Но мечтать можно).

И снова эти проклятые популярные решения вместо правильных. Опять этот повод выборов, к которому, как к небу на четвереньках. И если бы вопрос был только в затратах. Можно сказать, что за все заплатит Европа. Заплатит или нет вопрос открытый, но сказать это можно. А пока махнуть рукой и закрыть глаза, не смотря в сторону финансов "Нефтегаза", который будет покупать дорого и продавать дешево. Типа однажды потом само рассосется.

Но дефицит газа зимой на фоне проблем, как минимум региональных с электричеством, это не очень приятная история. И популизм вместо рыночных механизмов усугубляет этот дефицит. Спросите сейчас у россиян, нам же всем нравятся видосы с очередями на россии за бензином, правда?

Так мы хотим мерзнуть, не имея дешевого газа? Или хотим быть в тепле и иметь этот газ?

И почему опять одни и те же грабли….

gnews gnews
газ Украина война цена рынок дефицит зима популизм
 

