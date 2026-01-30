The Economist. Моделювальна стаття-фантазія на тему: а що буде, якщо путін переможе

…Війна і мир зараз залежать від примх кількох марнославних старців.

…Путін рішуче налаштований додати квадратні милі до території росії, незалежно від того, скільки росіян загине або збідніє в процесі.

…Чи вторгнеться Китай на Тайвань, залежить від Сі Цзіньпіна, який прагне вшанувати пам'ять свого батька, який колись відповідав за повернення острова.

…Трамп є найменш передбачуваним і використовує військову силу, щоб дати короткочасний заряд дофаміну своєму его.

…Багато хто на Заході втомився від війни в Україні. Надання путіну того, чого він хоче, може принести мир.

…Уявімо: Америка змушує Україну піти на суворе перемир'я, а росія окупує 1\5 частину України. Путін оголошує перемогу. Популісти в Європі дорікають ліберальним "воєнним підбурювачам" за те, що вони щедро підтримують Україну, безпідставно продовжуючи бойові дії та виснажуючи скарбниці Європи.

…Америка різко скорочує кількість військ у Європі й передислоковує їх до Азії.

…Путін йде у відставку і призначає своїм наступником молодого технократа. Той говорить про потепління зі Заходом. Однак путін не зникає з арени. Він очолює "Фонд Нової Росії".

…В окупованих частинах України "нова" росія поводиться так само, як і стара: масово заселяють російських переселенців, а українців, які відмовляються підкорятися, відправляють до таборів.

…2 млн біженців утікають з країни. Проукраїнські партизани регулярно атакують поліцейські дільниці, що провокує окупантів на жорстокі репресії проти цивільного населення.

…У вцілілих частинах України назріває конфлікт. Економіка занепадає. Політика стає бруднішою. Зеленський вибори програє.

…росія розробляє плани підриву НАТО без фактичного початку конфронтації, в якій росія може програти.

…Лідерів НАТО потрібно переконати, що цілі росії є обмеженими, щоб зменшити їхню мотивацію до рішучої відповіді.

…Кремль починає з відволікальних маневрів далеко від кордонів: російські найманці в Малі під дулом зброї збирають селян і садять їх на човни до Європи.

…Перелякані тим, що чергова криза біженців посилить позиції ультраправих, європейські лідери відправляють військові кораблі до Середземного моря, послаблюючи оборону НАТО в Балтійському регіоні.

…Китай люб'язно захоплює спірний риф у Південно-Китайському морі.

…Росія захоплює естонське місто Нарва, мешканців якого в основному розмовляють російською.

…Росія пояснює це захистом російськомовних і блефує ядерною зброєю.

…Президент США відмовляється ризикувати Третьою Світовою через невелике естонське місто.

…До 2030 року росія об'єднається з Бєларуссю під керівництвом одного президента. Неважко здогадатися, хто це.

…Сі Цзіньпін радіє, що Америка не буде підтримувати своїх союзників.

…Це лише версія.