21:47  30 січня
Стало відомо, скільки багатоповерхівок Києва досі без тепла
18:39  30 січня
В Україну йдуть морози до -28 градусів
17:58  30 січня
Топ-посадовця КМДА підозрюють у недекларуванні бізнесу за кордоном
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
30 січня 2026, 23:55

Що буде, якщо путін переможе

30 січня 2026, 23:55
Читайте также на русском языке
The Economist. Моделювальна стаття-фантазія на тему: а що буде, якщо путін переможе
The Economist. Моделювальна стаття-фантазія на тему: а що буде, якщо путін переможе
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Уривки:

…Війна і мир зараз залежать від примх кількох марнославних старців.

…Путін рішуче налаштований додати квадратні милі до території росії, незалежно від того, скільки росіян загине або збідніє в процесі.

…Чи вторгнеться Китай на Тайвань, залежить від Сі Цзіньпіна, який прагне вшанувати пам'ять свого батька, який колись відповідав за повернення острова.

…Трамп є найменш передбачуваним і використовує військову силу, щоб дати короткочасний заряд дофаміну своєму его.

…Багато хто на Заході втомився від війни в Україні. Надання путіну того, чого він хоче, може принести мир.

…Уявімо: Америка змушує Україну піти на суворе перемир'я, а росія окупує 1\5 частину України. Путін оголошує перемогу. Популісти в Європі дорікають ліберальним "воєнним підбурювачам" за те, що вони щедро підтримують Україну, безпідставно продовжуючи бойові дії та виснажуючи скарбниці Європи.

…Америка різко скорочує кількість військ у Європі й передислоковує їх до Азії.

…Путін йде у відставку і призначає своїм наступником молодого технократа. Той говорить про потепління зі Заходом. Однак путін не зникає з арени. Він очолює "Фонд Нової Росії".

…В окупованих частинах України "нова" росія поводиться так само, як і стара: масово заселяють російських переселенців, а українців, які відмовляються підкорятися, відправляють до таборів.

…2 млн біженців утікають з країни. Проукраїнські партизани регулярно атакують поліцейські дільниці, що провокує окупантів на жорстокі репресії проти цивільного населення.

…У вцілілих частинах України назріває конфлікт. Економіка занепадає. Політика стає бруднішою. Зеленський вибори програє.

…росія розробляє плани підриву НАТО без фактичного початку конфронтації, в якій росія може програти.

…Лідерів НАТО потрібно переконати, що цілі росії є обмеженими, щоб зменшити їхню мотивацію до рішучої відповіді.

…Кремль починає з відволікальних маневрів далеко від кордонів: російські найманці в Малі під дулом зброї збирають селян і садять їх на човни до Європи.

…Перелякані тим, що чергова криза біженців посилить позиції ультраправих, європейські лідери відправляють військові кораблі до Середземного моря, послаблюючи оборону НАТО в Балтійському регіоні.

…Китай люб'язно захоплює спірний риф у Південно-Китайському морі.

…Росія захоплює естонське місто Нарва, мешканців якого в основному розмовляють російською.

…Росія пояснює це захистом російськомовних і блефує ядерною зброєю.

…Президент США відмовляється ризикувати Третьою Світовою через невелике естонське місто.

…До 2030 року росія об'єднається з Бєларуссю під керівництвом одного президента. Неважко здогадатися, хто це.

…Сі Цзіньпін радіє, що Америка не буде підтримувати своїх союзників.

…Це лише версія.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Путін РФ війна політика
Зеленський анонсував енергетичне перемир’я між Україною та РФ
29 січня 2026, 21:43
У Трампа заявили про "значний прогрес" у переговорах щодо завершення війни в Україні
29 січня 2026, 21:08
Трамп попросив Путіна не обстрілювати Київ
29 січня 2026, 20:26
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Ціни на огірки в Україні зростають: експерти пояснили, чому цінники змінюються
30 січня 2026, 23:50
Дизайнер Андре Тан показав свій магазин, який зруйновано російським обстрілом
30 січня 2026, 23:35
У Києві на об’єкті критичної інфраструктури помер працівник
30 січня 2026, 23:20
Український шахіст обіграв американця і впритул наблизився до групи лідерів
30 січня 2026, 22:57
Зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко зроблиа першу пластичну операцію
30 січня 2026, 22:35
Стало відомо, скільки багатоповерхівок Києва досі без тепла
30 січня 2026, 21:47
Дружину Анатолія Анатоліча оштрафувала поліція - чому він хоче йти до суду
30 січня 2026, 21:35
Через сильний вітер і крижаний дощ обмежено рух транспорту у Київській, Полтавській та Харківській областях
30 січня 2026, 21:26
Культова актриса Кетрін О'Хара, відома як мама з "Один вдома", померла у 71 рік
30 січня 2026, 21:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »