17:31  28 января
Скандал во Львовской области: бывшего военнопленного не выпустили за границу
16:19  28 января
Чернигов останется без горячей воды
16:06  28 января
Синоптикиня предупредила о сильном морозе в Украине
UA | RU
UA | RU
28 января 2026, 14:54

Зеленский об обстрелах РФ: "Ответ будет справедливым за каждый удар"

28 января 2026, 14:54
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook/Владимир Зеленский
Читайте також
українською мовою

В среду, 28 января, президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание по атаке россиян на украинские города

Об этом говорится в сообщении главы государства на Фейсбуке, передает RegioNews.

"В Запорожье продолжаются работы после удара российской РСЗО по городу. Это был удар прямо по жилому району, и никаких военных целей рядом нет. Будем справедливо отвечать России на этот и другие подобные обстрелы", – отметил Зеленский.

По его словам, по состоянию на утро среды в Кривом Роге Днепропетровской области без отопления было 243 дома, в Киеве – более 700.

"Ремонтные бригады работают по максимуму. В помощь столице привлечены бригады почти со всего нашего государства. Но нужно значительно больше оперативности в решениях именно на городском уровне в Киеве", – сказал президент.

Читайте также: Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев

Зеленский отметил, что работники энергетических компаний, коммунальных служб, ГСЧС Украины "задействованы в работах фактически круглосуточно и возвращают людям базовые условия жизни".

"Был доклад МВД по оказанию помощи и горячего питания в пунктах поддержки и обогрева: за вчерашний день 6200 человек получили горячее питание. Достаточный ресурс в резерве, чтобы при необходимости увеличить возможности пунктов поддержки и обогрева, а также объемы горячего питания", – сообщил Зеленский.

Напомним, в среду, 28 января, 4:40 враг нанес два удара по жилым кварталам Запорожья. Пока известно о шести пострадавших.

Кроме того, российская армия в очередной раз атаковала ударными дронами территорию Киевской области. В Белогородской общине в результате атаки погибли два человека – мужчина и женщина. Еще четыре человека обратились за медпомощью.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 января РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М, а также 146 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 90 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 36 ударных БПЛА на 22 локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ обстрелы ответственность атака Зеленский российская армия украинские города
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Смертельное ДТП в Киевской области: маршрутка "влетела" в Hyundai
28 января 2026, 17:55
Почти 3 тысячи долларов за поступление: в Днепре разоблачили схему в вузе
28 января 2026, 17:35
Скандал во Львовской области: бывшего военнопленного не выпустили за границу
28 января 2026, 17:31
В Виннице два человека погибли после отравления в пансионате: администратору сообщили о подозрении
28 января 2026, 17:29
Назначение Стерненко советником министра – это плевок в лицо всем военным
28 января 2026, 17:12
Ножевое нападение в автобусе: в Днепропетровской области 39-летнему мужчине объявили подозрение
28 января 2026, 17:08
В Ровно задержали мужчину, который порезал знакомого
28 января 2026, 17:00
До 3 лет тюрьмы: киевлянку будут судить за "дом-призрак" у озера в Дарницком районе
28 января 2026, 16:57
Украинские пограничники уничтожили редкую машину россиян
28 января 2026, 16:50
В Полтавской области из-за газа погибла семья
28 января 2026, 16:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Олег Саакян
Все блоги »