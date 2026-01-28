Зеленский об обстрелах РФ: "Ответ будет справедливым за каждый удар"

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

В среду, 28 января, президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание по атаке россиян на украинские города

Об этом говорится в сообщении главы государства на Фейсбуке, передает RegioNews.

"В Запорожье продолжаются работы после удара российской РСЗО по городу. Это был удар прямо по жилому району, и никаких военных целей рядом нет. Будем справедливо отвечать России на этот и другие подобные обстрелы", – отметил Зеленский.

По его словам, по состоянию на утро среды в Кривом Роге Днепропетровской области без отопления было 243 дома, в Киеве – более 700.

"Ремонтные бригады работают по максимуму. В помощь столице привлечены бригады почти со всего нашего государства. Но нужно значительно больше оперативности в решениях именно на городском уровне в Киеве", – сказал президент.

Зеленский отметил, что работники энергетических компаний, коммунальных служб, ГСЧС Украины "задействованы в работах фактически круглосуточно и возвращают людям базовые условия жизни".

"Был доклад МВД по оказанию помощи и горячего питания в пунктах поддержки и обогрева: за вчерашний день 6200 человек получили горячее питание. Достаточный ресурс в резерве, чтобы при необходимости увеличить возможности пунктов поддержки и обогрева, а также объемы горячего питания", – сообщил Зеленский.

Напомним, в среду, 28 января, 4:40 враг нанес два удара по жилым кварталам Запорожья. Пока известно о шести пострадавших.

Кроме того, российская армия в очередной раз атаковала ударными дронами территорию Киевской области. В Белогородской общине в результате атаки погибли два человека – мужчина и женщина. Еще четыре человека обратились за медпомощью.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 января РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М, а также 146 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 90 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 36 ударных БПЛА на 22 локациях.