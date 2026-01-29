Российская армия потеряла за сутки в Украине более 800 военных
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 830 оккупантов, четыре танка, семь бронемашин, 20 артиллерийских систем, а также 88 единиц автомобильной техники врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 29.01.26 ориентировочно составили:
Напомним, за прошлый год спецназовцы "Альфы" атаковали дальнобойными дронами пять военных аэродромов врага. Результат – РФ потеряла 15 единиц авиатехники. Вместе с техникой на аэродромах сгорели склады с боеприпасами и горючим.
