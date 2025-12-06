18:31  06 грудня
Остап Дроздов
06 грудня 2025, 18:21

"План стійкості" України від президента Зеленського. Що вдалось реалізувати?

06 грудня 2025, 18:21
Хто забувся, тому слід нагадати, що в нас уже рік на повну потужність діє План Стійкості, аж півтора години презентований президентом рівно рік тому в парламенті
фото: Офіс Президента України
За повний календарний рік уже мали б давно втілитися такі пунктики паперово-целюлозної творчості:

- посилена робота задля запрошення на вступ до НАТО,

- спрощення всіх процесів і подолання бюрократії в армії,

- зміна підходів в управлінні людьми у ЗСУ,

- "нам потрібно випереджати росію в технологіях",

- побудова нової економічної політики, яка базуватиметься на підтримці підприємництва,

- детінізація бізнесу та безпека його ведення,

- зниження тиску з боку всіх держінституцій,

- захист енергооб’єктів, перетворення України в енергетичний хаб,

- впровадження паспортів енергетичної стійкості регіонів,

- впровадження нової системи: безпечна область, безпечне місто, безпечна громада,

- спеціальні податкові умови для прикордонних громад,

- відновлення житла і національний стандарт безбар’єрності,

- перезапуск дипломатичної служби,

- створення Міністерства об’єднання (уже закрили),

- формат "культурного Рамштайну" для просування українських наративів через мистецькі проєкти за кордоном,

- оновлення культурної інфраструктури,

- запуск програми Помічника Ветерана.

Папір усе стерпить.

План стійкості Володимир Зеленський політика Україна
