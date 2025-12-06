"План стійкості" України від президента Зеленського. Що вдалось реалізувати?
За повний календарний рік уже мали б давно втілитися такі пунктики паперово-целюлозної творчості:
- посилена робота задля запрошення на вступ до НАТО,
- спрощення всіх процесів і подолання бюрократії в армії,
- зміна підходів в управлінні людьми у ЗСУ,
- "нам потрібно випереджати росію в технологіях",
- побудова нової економічної політики, яка базуватиметься на підтримці підприємництва,
- детінізація бізнесу та безпека його ведення,
- зниження тиску з боку всіх держінституцій,
- захист енергооб’єктів, перетворення України в енергетичний хаб,
- впровадження паспортів енергетичної стійкості регіонів,
- впровадження нової системи: безпечна область, безпечне місто, безпечна громада,
- спеціальні податкові умови для прикордонних громад,
- відновлення житла і національний стандарт безбар’єрності,
- перезапуск дипломатичної служби,
- створення Міністерства об’єднання (уже закрили),
- формат "культурного Рамштайну" для просування українських наративів через мистецькі проєкти за кордоном,
- оновлення культурної інфраструктури,
- запуск програми Помічника Ветерана.
Папір усе стерпить.