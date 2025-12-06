"План стійкості" України від президента Зеленського. Що вдалось реалізувати?

Хто забувся, тому слід нагадати, що в нас уже рік на повну потужність діє План Стійкості, аж півтора години презентований президентом рівно рік тому в парламенті

фото: Офіс Президента України

За повний календарний рік уже мали б давно втілитися такі пунктики паперово-целюлозної творчості: - посилена робота задля запрошення на вступ до НАТО, - спрощення всіх процесів і подолання бюрократії в армії, - зміна підходів в управлінні людьми у ЗСУ, - "нам потрібно випереджати росію в технологіях", - побудова нової економічної політики, яка базуватиметься на підтримці підприємництва, - детінізація бізнесу та безпека його ведення, - зниження тиску з боку всіх держінституцій, - захист енергооб’єктів, перетворення України в енергетичний хаб, - впровадження паспортів енергетичної стійкості регіонів, - впровадження нової системи: безпечна область, безпечне місто, безпечна громада, - спеціальні податкові умови для прикордонних громад, - відновлення житла і національний стандарт безбар’єрності, - перезапуск дипломатичної служби, - створення Міністерства об’єднання (уже закрили), - формат "культурного Рамштайну" для просування українських наративів через мистецькі проєкти за кордоном, - оновлення культурної інфраструктури, - запуск програми Помічника Ветерана. Папір усе стерпить.

