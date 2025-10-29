Трамп должен пройти все стадии контактов с москвой и на собственном эго почувствовать кидалово, "намахалово", чекистский обман

Трамп должен пройти все стадии контактов с москвой и на собственном эго почувствовать кидалово, "намахалово", чекистский обман

Фото: из открытых источников

Трамп разгневался, разозлился, вкурвывся....

Что я и говорил весной, когда началась вся эта волынка с усмирением пуйла: Трамп должен пройти все стадии контактов с москвой и на собственном эго (а это для Трампа определяющий мотиватор) почувствовать кидалово, "намахалово", чекистский обман. И только когда Трампа это выбесит, или еще лучше – унизит, тогда будет дело.

"Трамп есть сторонник тактики пряника и кнута", – объяснял я людям, которые своего президента боятся спросить о сплошных провалах, зато от американского требуют лупнуть томагавками по кремлю.

"Кнутом являются энергетические санкции, потому что они по россии бьют наиболее болезненно, и они будут применены только тогда, когда все пряники стухнут", – говорил я зимой, накануне инаугурации Трампа, и имел в виду именно то, что мы наблюдаем: дамоклов меч над каждым купцом сектора россии (с криптой включительно) на случай, если энергетические пугалки не посадят путина за стол заморозки.

Потолком ожиданий от Трамповых батогов является согласие россии на остановку войны по действующей линии и отказ от большего при реальной возможности его получить. Заморозка и клавиша stop – это не только приемлемый, это даже щедрый вариант. Было бы счастьем удовлетвориться этой клавишей, учитывая полную вероятность другой клавиши – delete.

Здесь даже выбирать не приходится или капризничать.