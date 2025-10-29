11:33  29 октября
На Замковой горе в Киеве конфликт между двумя прохожими завершился убийством
09:22  29 октября
На Буковине судили майора ТЦК за незаконную мобилизацию мужчины: призывник оказался студентом
09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
29 октября 2025, 11:57

"Пряник и кнут": как Трамп готовит Кремль к жестким санкциям

29 октября 2025, 11:57
Читайте також українською мовою
Трамп должен пройти все стадии контактов с москвой и на собственном эго почувствовать кидалово, "намахалово", чекистский обман
Трамп должен пройти все стадии контактов с москвой и на собственном эго почувствовать кидалово, "намахалово", чекистский обман
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Трамп разгневался, разозлился, вкурвывся....

Что я и говорил весной, когда началась вся эта волынка с усмирением пуйла: Трамп должен пройти все стадии контактов с москвой и на собственном эго (а это для Трампа определяющий мотиватор) почувствовать кидалово, "намахалово", чекистский обман. И только когда Трампа это выбесит, или еще лучше – унизит, тогда будет дело.

"Трамп есть сторонник тактики пряника и кнута", – объяснял я людям, которые своего президента боятся спросить о сплошных провалах, зато от американского требуют лупнуть томагавками по кремлю.

"Кнутом являются энергетические санкции, потому что они по россии бьют наиболее болезненно, и они будут применены только тогда, когда все пряники стухнут", – говорил я зимой, накануне инаугурации Трампа, и имел в виду именно то, что мы наблюдаем: дамоклов меч над каждым купцом сектора россии (с криптой включительно) на случай, если энергетические пугалки не посадят путина за стол заморозки.

Потолком ожиданий от Трамповых батогов является согласие россии на остановку войны по действующей линии и отказ от большего при реальной возможности его получить. Заморозка и клавиша stop – это не только приемлемый, это даже щедрый вариант. Было бы счастьем удовлетвориться этой клавишей, учитывая полную вероятность другой клавиши – delete.

Здесь даже выбирать не приходится или капризничать.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп санкции Украина РФ США война нефть энергетика
 
Подписывайтесь на RegioNews
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Инсульт в Украине: с начала года – более 96 тысяч случаев
29 октября 2025, 13:41
Во Львове готовят к открытию уникальную 3D-школу: завершаются последние работы
29 октября 2025, 13:28
На Прикарпатье выпало почти метр снега
29 октября 2025, 13:22
В Киеве разоблачили британского инструктора, который передавал данные об украинских войсках за $6000
29 октября 2025, 13:13
Октябрь завершится в Украине теплой погодой
29 октября 2025, 13:07
Стало известно, сколько войск РФ задействовала для окружения Покровской агломерации в Донецкой области
29 октября 2025, 12:49
В Киеве 39-летний гражданин Турции подозревается в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком
29 октября 2025, 12:46
После Львова – Ивано-Франковск просит присвоить Фарион звание Героя Украины
29 октября 2025, 12:46
В Черкасской области приговорен военнослужащий к 10 годам за покушение на убийство двух несовершеннолетних
29 октября 2025, 12:33
Нардеп Елена Шуляк: Государство масштабировало возможности системы реабилитации для ветеранов и ветеранок
29 октября 2025, 12:17
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
Все блоги »