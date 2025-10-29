11:33  29 жовтня
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
29 жовтня 2025, 11:57

"Пряник і батіг": як Трамп готує Кремль до жорстких санкцій

29 жовтня 2025, 11:57
Трамп має пройти всі стадії контактів із москвою й на власному его відчути кидалово, "намахалово", чекістський обман
Фото: з відкритих джерел
Трамп розгнівався, роззлостився, вкурвився...

Що я й казав навесні, коли почалася вся ця волинка з упокоренням пуйла: Трамп має пройти всі стадії контактів із москвою й на власному его (а це для Трампа визначальний мотиватор) відчути кидалово, "намахалово", чекістський обман. І лише коли Трампа це вибісить, або ще краще – принизить, тоді буде діло.

"Трамп є прихильник тактики пряника й батога", – пояснював я людям, які свого президента бояться спитати про суцільні провали, зате від американського вимагають лупнути томагавками по кремлю.

"Батогом є енергетичні санкції, бо вони по росії б’ють найболючіше, й вони будуть застосовані лише тоді, коли всі пряники стухнуть", – говорив я взимку, напередодні інавгурації Трампа, й мав на увазі саме те, що ми спостерігаємо: дамоклів меч над кожним купцем чи транспортером російської нафти і прибережені санкції по фінансовому сектору росії (з криптою включно) на випадок, якщо енергетичні лякалки не посадять путіна за стіл заморозки.

Стелею очікувань від Трампових батогів є згода росії на зупинку війни по чинній лінії й відмова від більшого при реальній можливості його здобути. Заморозка й клавіша stop – це не те що прийнятний, це навіть щедрий варіянт. Було би за щастя могти вдовольнитися цією клавішою, зважаючи на цілковиту вірогідність іншої клавіші – delete.

Тут навіть вибирати не доводиться чи вередувати.

Дональд Трамп санкції Україна РФ США війна нафта енергетика
 
