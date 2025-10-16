Города без мэров: рецепт узурпации власти

В узурпационной власти есть соблазн взять под контроль основные города с основными потоками

Иллюстративное фото: из открытых источников

Схемка очень проста.

Не существует мэра, который не имел своих локальных муток, сделок, освоений, свиты и т.д. Да, как и не существует ни одного топ-чиновника без того самого. С той разницей, что мутки мэров не сопоставимы с мутками ермачат, потому что там разница оборотов минимум три нули.

Полнота власти и путиноподобное переподчинение силовых и правоохранительных органов дает неограниченные возможности подвешивать за одно место каждого мэра, от малого до столичного.

В этом и заключается манипулятивность гиперцентрализации: уничтожение местного самоуправления будет происходить под видом уничтожения одиозных негодяев. Независимо от пиар-вывесок, на выходе анатомия государственного управления Украины ничем не будет отличаться от врага.

В узурпационной власти есть соблазн взять под контроль основные города с основными потоками – и избранных негодяев заменить назначенными сверху своими. Сам принцип выборного самоуправления ляжет в братскую могилу к другим уже погребенным принципам правового государства. Там уже скоро места некуда будет скрывать.

Прямое правление в городах через неподотчетных общинам назначенцев сверху – это заявка стать Владимиром Вторым.

