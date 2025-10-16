09:30  16 жовтня
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
08:23  16 жовтня
На Рівненщині чоловік напав на водія та намагався викрасти авто
01:30  16 жовтня
Музикант Андрій Хливлюк розповів, де він служить насправді
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
16 жовтня 2025, 10:49

Міста без мерів: рецепт узурпації влади

16 жовтня 2025, 10:49
В узурпаційної влади є спокуса взяти під контроль основні міста з основними потоками
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Схемка дуже проста.

Не існує мера, який би не мав своїх локальних муток, оборудок, освоєнь, свити тощо. Так, як не існує жодного топ-чиновника без того самого. З тією різницею, що мутки мерів не співставні з мутками єрмачат, бо там різниця оборотів у мінімум три нулі.

Повнота влади й путіноподібне перепідпорядкування силових і правоохоронних органів дає необмежені можливості підвішувати за одне місце кожного мера, від малого до столичного.

В цьому й полягає маніпулятивність гіперцентралізації: знищення місцевого самоврядування відбуватиметься під виглядом знищення направду одіозних негідників. Незалежно від піар-вивісок, на виході анатомія державного управління України нічим не одрізнятиметься від ворога.

В узурпаційної влади є спокуса взяти під контроль основні міста з основними потоками – й обраних негідників замінити призначеними зверху своїми. Сам принцип виборної самоврядності ляже в братську могилу до інших уже погребенних принципів правової держави. Там уже скоро місця не буде куди підховувати.

Пряме правління в містах через непідзвітних громаді призначенців зверху – це заявка стати Володимиром Другим.

Читайте також: Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі

15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
