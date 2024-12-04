Министерство по объединению украинцев — не больше, чем пиар-ход
Мне это кажется большой ошибкой: столько времени было возложено на выстраивание структуры, политики и, наконец, Министерство стало выполнять нужную функцию и давало правильный политический и институциональный сигнал относительно отношения Украины к временно оккупированным территориям и ВПЛ.
Министерство по вопросам объединения украинцев - не больше, чем пиар-ход, даже если за этим последуют стены, министр, штат и бюджет. И это от личности министра не зависит. Сама идея – популистическая, а должна быть в сфере государственной политики. Отдельного направления государственной политики консолидации нации не существует. Это следствие политик в целом ряде сфер.
У меня много вопросов - и о целевой аудитории (кого с кем будем объединять?), и об инструментах, и о форме (останется ли политика относительно ТОТ ключевым направлением или будем преимущественно возвращать украинцев из-за границы?). Единственное, что могу сказать: война-потери-дыра в бюджете – неопределенное будущее, а мы все так же пренебрегаем даже тем институциональным опытом, который сами успешно получили.