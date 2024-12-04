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Марія Золкіна Голова напряму "Регіональна безпека та дослідження конфліктів", дослідниця Лондонської школи економіки й політичних наук info@regionews.ua
04 грудня 2024, 14:05

Міністерство з питань обʼєднання українців — не більше, ніж піар-хід

04 грудня 2024, 14:05
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З усіх нещодавніх ротацій в уряді мене найбільше зачепила новина, яка не привернула уваги ані ЗМІ, ані широкої публіки. Тільки людей та експертів, які були глибоко в темі. Йдеться про розформування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
З усіх нещодавніх ротацій в уряді мене найбільше зачепила новина, яка не привернула уваги ані ЗМІ, ані широкої публіки. Тільки людей та експертів, які були глибоко в темі. Йдеться про розформування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Мені це видається великою помилкою: стільки часу було покладено на вибудову структури, політики і нарешті Міністерство стало виконувати потрібну функцію і давало правильний політичний та інституційний сигнал щодо ставлення України до тимчасово окупованих територій і ВПО.

Міністерство з питань обʼєднання українців - не більше, ніж піар-хід, навіть якщо за цим будуть стіни, міністр, штат і бюджет. І це від персони міністра не залежить. Сама ідея - популістична, а повинна бути в сфері державної політики. Окремого напрямку державної політики "консолідації нації" не існує. Це – наслідок політик в цілій низці сфер.

В мене багато питань - і про цільову аудиторію (кого з ким будемо обʼєднувати?), і про інструменти, і про форму (чи залишиться політика щодо ТОТ ключовим напрямком або ж будемо переважно повертати українців з-закордону?). Єдине, що можу сказати: війна-втрати-діра в бюджеті - невизначене майбутнє, а ми все так само нехтуємо навіть тим інституційним досвідом, який самі успішно отримали.

Чернишов Олексій Михайлович Мінреінтеграції ВПО Міністерство єдності українців
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