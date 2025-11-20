У Трампа прописали для Украины условия на которых заключать перемирие

Команда Трампа в консультациях с человеком Путина (Кирилл Дмитриев) прописала для нас условия на которых заключать перемирие

Проблемы:

1. Условия категорически невыгодны для нас. К примеру – отдать те территории, которые пока точно под нашим контролем.

Или ввести русский как второй государственный. И, конечно, они хотят сильно сократить нашу армию.

2. Прямо в этот же исторический момент политическое руководство выстрелило себе в обе ноги – своими коррумпированными друзьями.

Мы ровно в начале масштабного внутриполитического кризиса.

3. Команда Трампа вместе с россиянами не теряют времени и прямо сейчас используют наш кризис, чтобы нагнуть президента Украины на невыгодный для украинцев договорняк.

Логику Трампа можно понять – ему нужно показать своим избирателям, что он обеспечил мир.

Либо ценой интересов России, либо ценой интересов Украины.

Так как Россия идти на уступки отказывается и имеет еще запас прочности – значит, надо давить на Украину.

В которой как раз очень удобно министры и президентские друзья п*здят народные деньги.

Что делать?

Не принимать невыгодные условия, не сдавать государственные интересы. Ни при каких обстоятельствах.

Надеюсь, президент прекрасно понимает, что такое "перемирие" это мина замедленного действия.

После чего в считанные годы может рухнуть вся наша государственность.

И наши дети нам не простят, что мы потеряли для них страну.

Поэтому насколько нужно не поддерживать президента по поводу коррупционных мучений его ближайшего окружения и требовать жесткого наказания для "любых друзей" – столь же нужно сейчас поддерживать президента в отстаивании государственных интересов под бешеным давлением двух империй России и США.