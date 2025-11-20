У Трампа прописали для Украины условия на которых заключать перемирие
Проблемы:
1. Условия категорически невыгодны для нас. К примеру – отдать те территории, которые пока точно под нашим контролем.
Или ввести русский как второй государственный. И, конечно, они хотят сильно сократить нашу армию.
2. Прямо в этот же исторический момент политическое руководство выстрелило себе в обе ноги – своими коррумпированными друзьями.
Мы ровно в начале масштабного внутриполитического кризиса.
3. Команда Трампа вместе с россиянами не теряют времени и прямо сейчас используют наш кризис, чтобы нагнуть президента Украины на невыгодный для украинцев договорняк.
Логику Трампа можно понять – ему нужно показать своим избирателям, что он обеспечил мир.
Либо ценой интересов России, либо ценой интересов Украины.
Так как Россия идти на уступки отказывается и имеет еще запас прочности – значит, надо давить на Украину.
В которой как раз очень удобно министры и президентские друзья п*здят народные деньги.
Что делать?
Не принимать невыгодные условия, не сдавать государственные интересы. Ни при каких обстоятельствах.
Надеюсь, президент прекрасно понимает, что такое "перемирие" это мина замедленного действия.
После чего в считанные годы может рухнуть вся наша государственность.
И наши дети нам не простят, что мы потеряли для них страну.
Поэтому насколько нужно не поддерживать президента по поводу коррупционных мучений его ближайшего окружения и требовать жесткого наказания для "любых друзей" – столь же нужно сейчас поддерживать президента в отстаивании государственных интересов под бешеным давлением двух империй России и США.