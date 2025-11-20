У Трампа прописали для України умови на яких заключати перемир'я

Команда Трампа в консультаціях з людиною Путіна (Кіріл Дмітрієв) прописала для нас умови на яких заключати перемир'я

Команда Трампа в консультаціях з людиною Путіна (Кіріл Дмітрієв) прописала для нас умови на яких заключати перемир'я

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Проблеми:

1. Умови категорично невигідні для нас. Наприклад – віддати ті території, які поки точно під нашим контролем.

Або ввести російську як другу державну. І, звісно, вони хочуть сильно скоротити нашу армію.

2. Прямо в цей же історичний момент політичне керівництво вистрілили собі в обидві ноги – своїми корумпованими друзями.

Ми рівно на початку масштабної внутрішньополітичної кризи.

3. Команда Трампа разом з росіянами не втрачають часу і прямо зараз використовують нашу кризу, щоб нагнути президента України на невигідний для українців договорняк.

Логіку Трампа можна зрозуміти – йому потрібно показати своїм виборцям що він забезпечив мир.

Або ціною інтересів Росії, або ціною інтересів України.

Так як Росія йти на поступки відмовляється і має ще запас міцності – значить треба тиснути на Україну.

В якій якраз дуже зручно міністри та президентські друзі п*здять народні гроші.

Що робити?

Не приймати невигідні умови, не здавати державні інтереси. За жодних обставин.

Сподіваюсь президент чудово розуміє, що таке "перемир'я" це міна уповільненої дії.

Після чого в лічені роки може рухнути вся наша державність.

І наші діти нам не пробачать, що ми втратили для них їхню країну.

Тому наскільки треба не підтримувати президента щодо корупційних муток його найближчого оточення і вимагати жорсткого покарання для "любих друзів" – настільки ж треба зараз підтримувати президента у відстоюванні державних інтересів під шаленим тиском двох імперій Росії та США.