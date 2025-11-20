У Трампа прописали для України умови на яких заключати перемир'я
Проблеми:
1. Умови категорично невигідні для нас. Наприклад – віддати ті території, які поки точно під нашим контролем.
Або ввести російську як другу державну. І, звісно, вони хочуть сильно скоротити нашу армію.
2. Прямо в цей же історичний момент політичне керівництво вистрілили собі в обидві ноги – своїми корумпованими друзями.
Ми рівно на початку масштабної внутрішньополітичної кризи.
3. Команда Трампа разом з росіянами не втрачають часу і прямо зараз використовують нашу кризу, щоб нагнути президента України на невигідний для українців договорняк.
Логіку Трампа можна зрозуміти – йому потрібно показати своїм виборцям що він забезпечив мир.
Або ціною інтересів Росії, або ціною інтересів України.
Так як Росія йти на поступки відмовляється і має ще запас міцності – значить треба тиснути на Україну.
В якій якраз дуже зручно міністри та президентські друзі п*здять народні гроші.
Що робити?
Не приймати невигідні умови, не здавати державні інтереси. За жодних обставин.
Сподіваюсь президент чудово розуміє, що таке "перемир'я" це міна уповільненої дії.
Після чого в лічені роки може рухнути вся наша державність.
І наші діти нам не пробачать, що ми втратили для них їхню країну.
Тому наскільки треба не підтримувати президента щодо корупційних муток його найближчого оточення і вимагати жорсткого покарання для "любих друзів" – настільки ж треба зараз підтримувати президента у відстоюванні державних інтересів під шаленим тиском двох імперій Росії та США.