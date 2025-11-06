В Днепропетровской области "кол-зона" осталась без подготовки – нет ни сеток, ни фортификаций, ни подразделений

Аналитики DeepState: РФ прорывается в направлении Запорожья, обходя всю линию обороны юга через Днепропетровскую область, пока ВСУ отвлеклись на Покровск

фото: Марианна Безугла

Комментирую, что так и есть: на юг в Днепропетровской области ничего не подготовили, а главу ОВА Лисака, который, учитывая проблемы в военном управлении, еще и сам сопротивлялся здравому смыслу, быстро перебросили в Одессу. Чтобы скрыть? Чей замысел, как объяснить?

В Днепропетровской ОВА теперь вообще некому принимать решение – дополнительный паралич, присоединяющийся к беспорядку в военных и манипуляциях Главкома Сырского.

"Килл-зона" на Днепропетровщине без сеток, фортификаций и подразделений.