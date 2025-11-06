На Дніпропетровщині "кіл-зона" залишилася без підготовки – немає ні сіток, ні фортифікацій, ні підрозділів

Аналітики DeepState: рф проривається в напрямку Запоріжжя, обходячи всю лінію оборони півдня через Дніпропетровську область, поки ЗСУ відволіклися на Покровськ

фото: Марʼяна Безугла

Коментую, що так і є: на південь в Дніпропетровській області нічого не підготували, а голову ОВА Лисака, який, враховуючи проблеми в військовому управлінні, ще й сам чинив спротив здоровому глузду, швиденько перекинули на Одесу. Щоб сховати? Чий задум, як пояснити?

У Дніпропетровській ОВА тепер взагалі нікому приймати рішення – додатковий параліч, який доєднується до безладу у військових та маніпуляцій Головкома Сирського.

"Кілл-зона" на Дніпропетровщині без сіток, фортифікацій і підрозділів.