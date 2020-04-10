Объединение украинской литературы с зарубежной - это курс на русификацию

Минобразования предлагает объединить в один предмет украинскую и литературу с зарубежной

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Минобразования предлагает объединить в один предмет украинскую и литературу с зарубежной

Фактически эти изменения - это ОТМЕНА предмета украинская литература. И фактически - это курс на русификацию.



Этим делом должно заняться СНБО, считает украинская литературоведка, докторка филологических наук, профессорка Национального университета "Киево-Могилянская академия" Вера Агеева.

На официальном сайте Министерства образования и науки Украины обнародован проект "Государственного стандарта базового среднего образования". Авторы документа предлагают "объединить украинский язык, украинскую и зарубежную литературы" в "интегрированный предмет" украинский язык".

По ее мнению, подобное предложение представляет угрозу государственной безопасности Украины и "этим странным и опасным делом должна была бы немедленно заняться СНБО".

"Но учитывая сложную ситуацию в стране попробуем одолеть проблему без ее вмешательства. Я не шучу, ибо речь идет не больше и не меньше, как о посягательстве на важнейшие базовые принципы национально-культурной идентичности, а значит о серьезных потерях в гибридной войне, которая уже столько длится", - подчеркнула Агеева.

По словам ученой, изъять из школьной программу по украинской литературе - это верный способ лишить национально-культурной идентичности.

"Или авторы проекта "Государственного стандарта базового среднего образования ставят перед собой как раз эту задачу? Когда так, то они все сделали безупречно правильно! Несколько лет не учить Григория Сковороду, Тараса Шевченко, Ивана Франко, Лесю Украинку - и их портреты останутся лишь этакими милыми изображениями на наших чуть ли не самых литературных в мире деньгах. Больше мы ничего о них не узнаем. Изгнать из школ учителей украинской словесности - и действительно вскоре станет безразлично, под каким памятником назначать свидания", - добавила Агеева.

Также подобное нововведение повлечет за собой уменьшение количества учителей-филологов в школах и, как обращает внимание профессор, неизбежно ослабит историческую память и национальное сознание украинцев.

"Российский президент Путин в последнее время очень проникся украинским прошлым. В частности, помним, заявил, будто украинцев придумал то Потоцкий, то ли австрийский генштаб во время Первой мировой. Кто бы мог подумать, что выдуманная при начала ХХ века "австрийская интрига" вновь послужит великодержавной имперской пропаганде?! Так вот, если не изучать наше богатейшее барокко наследие, если не иметь представления, что там писал Сковорода и Котляревский, кому посвящал свои стихи гетман и Мазепа поэт, – то и отрицать выдающуюся роль Потоцкогого как фокусника, который достал из волшебной шляпы Украину, будет никак. Придумали австрийские генералы, да и по всему. Когда мы не знаем своего писательства (может, у нас его и вовсе не было?), то чем же мы отличаемся от других народов? Почему не хотим стать федеральным округом соседнего государства? Даже в худшие десятилетия сталинского большого террора украинскую литературу сокращали, маргинализировали в школьных программах, но исключить совсем не решились", - пояснила Агеева.

Встанет также угроза русификации, сказала она.

"Кроме того, стоит обратить внимание, что дьявол, как обычно, прячется в деталях; вот и эти часы могут распределяться на изучение языков национальных меньшинств, и тогда получится, что и русских классиков, - а о них соответствующее меньшинство точно не забудет! - будут изучать в курсе украинского языка. Пушкин на уроках украинского языка - это же черносотенцам самым крутым и не снилось такое достижение!", - отметила профессор.