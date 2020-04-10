Об'єднання української літератури із зарубіжною - це курс на русифікацію

Міносвіти пропонує об'єднати в один предмет українську літературу з зарубіжною

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Міносвіти пропонує об'єднати в один предмет українську літературу з зарубіжною

Фактично ці зміни - це СКАСУВАННЯ предмету українська література. І фактично - це курс на русифікацію.



Цією справою має зайнятися РНБО, вважає українська літературознавиця, докторка філологічних наук, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія" Віра Агеєва.

На офіційному сайті Міністерства освіти і науки України оприлюднено проєкт "Державного стандарту базової середньої освіти". Автори документу пропонують "об’єднати українську мову, українську та зарубіжну літератури" в "інтегрований предмет" "українська мова".

На її думку, подібна пропозиція становить загрозу державній безпеці України й "цією дивною й небезпечною справою мусила б негайно зайнятися РНБО".

"Але з огляду на складну ситуацію в країні спробуємо здолати проблему без її втручання. Я не жартую, бо йдеться не більше й не менше, як про зазіхання на найважливіші базові засади національно-культурної ідентичності, а відтак про серйозні втрати в гібридній війні, яка вже стільки триває", - наголосила Агеєва.

За словами науковиці, вилучити зі шкільної програми українську літературу - це найпевніший спосіб позбавити національно-культурної ідентичності.

"Чи автори проєкту "Державного стандарту базової середньої освіти ставлять перед собою якраз це завдання? Коли так, то вони все зробили бездоганно правильно! Кілька років не вчити Григорія Сковороду, Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесю Українку - і їхні портрети зостануться лише такими собі милими зображеннями на наших чи не найлітературніших у світі грошах. Більше ми нічого про них не знатимемо. Вигнати зі шкіл учителів української словесності - і справді невдовзі стане байдуже, під яким пам’ятником призначати побачення", - додала Агеєва.

Також подібне нововведення потягне за собою зменшення кількості вчителів-філологів у школах і, як звертає увагу професорка, неминуче послабить історичну пам'ять та національну свідомість українців.

"Російський президент Путін останнім часом дуже перейнявся українською минувшиною. Зокрема, пам’ятаємо, заявив, ніби українців вигадав чи то Потоцький, чи то австрійський генштаб під час Першої світової. Хто б міг подумати, що вигадана при початку ХХ століття "австрійська інтрига" знов послужить великодержавній імперській пропаганді?! Так от, коли не вивчати нашу багатющу барокову спадщину, коли не мати уявлення, що там писав Сковорода й Котляревський, кому присвячував свої вірші гетьман і поет Мазепа, – то й заперечити видатну роль Потоцькогого як фокусника, котрий дістав з чарівного капелюха Україну, буде ніяк. Вигадали австрійські генерали, та й по всьому. Коли ми не знаємо свого письменства (може, у нас його й зовсім не було?), то чим же ми відрізняємося від інших народів? Чому не хочемо стати федеральним округом сусідньої держави? Навіть у найгірші десятиліття сталінського великого терору українську літературу скорочували, марґіналізували в шкільних програмах, але вилучити зовсім не зважилися", - пояснила Агеєва.

Постане також загроза русифікації, сказала вона.

"Окрім того, варто звернути увагу, що диявол, як здебільш, ховається в деталях; от і ці години можуть ще розподілятися на вивчення мов національних меншин, і тоді вийде, що й російських класиків, - а про них відповідна меншина точно не забуде! - вивчатимуть у курсі української мови. Пушкін на уроках української мови - це ж найкрутішим чорносотенцям і не снилося аж таке досягнення!", - зазначила професорка.