14:44  17 марта
В Украине закрывают вокзалы
10:44  17 марта
Игоря Петрашко назначили министром экономики
13:26  17 марта
Стратегия Ермака по ОРДЛО: Арахамия рассказал, как усмирили "слуг-бунтарей"
UA | RU
UA | RU
17 марта 2020, 13:19 11

Коронавирус в Черновцах: боксов для изоляции нет, новые аппараты ИВЛ приедут в мае

Читайте також
українською мовою
17 марта 2020, 13:19 11
Читайте також українською мовою
Сейчас город имеет 28 аппаратов искусственной вентиляции легких, 5 из которых нуждаются в ремонте. Специальных боксов для изоляции больных нет
Сейчас город имеет 28 аппаратов искусственной вентиляции легких, 5 из которых нуждаются в ремонте. Специальных боксов для изоляции больных нет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ИА АСС.

Как рассказала на сессии Черновицкого городского совета Галина Бовкун, заместитель начальника управления здравоохранения, в медицинских учреждениях городского подчинения является 28 аппаратов для искусственной вентиляции легких.

"Пять из этих аппаратов требуют ремонта, 2 из них - уже в ремонте, - сообщила Галина Бовкун. - поставку новых аппаратов ИВЛ ожидают в мае-июне".

"Что касается боксов для изоляции больных, то они предусмотрены только в специализированных инфекционных стационарах. В Черновцах таких нет. В городской больнице №1, которую перепрофилируют под лечение больных коронавирусом, есть 55 палат на 55 пациентов. То есть в случае ухудшения ситуации, именно эта больница будет принимать больных жителей Черновцов", - сказала чиновница.

Напомним, по состоянию на 10:00 утра вторника, 17 марта, в Украине уже подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновцах, 2 - в Киеве, 1- в Житомирской области (летальный).

Также в Черновцах от сопутствующей неврологической патологии умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус.

У мужчины, у которого коронавирус обнаружили первым, медики уже получили один отрицательный тест на COVID-19. Если его второй тест будет тоже отрицательным, чоловыка признают здоровым.

Также наши журналисты показали, как живут Черновцы в условиях карантина.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)


коронавірус
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
17 марта 2020, 15:47
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
14 марта 2020, 17:51
В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
12 марта 2020, 19:57
Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных
12 марта 2020, 21:07
Последние Популярные
Игорь Соловей
Вадим Денисенко
Ульяна Супрун
Все блоги »
Хроники украинского карантина: что происходит на улицах Киева
17 марта 2020, 15:40
Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
17 марта 2020, 14:00
Все публикации »
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 14:14
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »