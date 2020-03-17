Коронавирус в Черновцах: боксов для изоляции нет, новые аппараты ИВЛ приедут в мае

Сейчас город имеет 28 аппаратов искусственной вентиляции легких, 5 из которых нуждаются в ремонте. Специальных боксов для изоляции больных нет

Сейчас город имеет 28 аппаратов искусственной вентиляции легких, 5 из которых нуждаются в ремонте. Специальных боксов для изоляции больных нет

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