Коронавирус в Черновцах: боксов для изоляции нет, новые аппараты ИВЛ приедут в мае
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ИА АСС.
Как рассказала на сессии Черновицкого городского совета Галина Бовкун, заместитель начальника управления здравоохранения, в медицинских учреждениях городского подчинения является 28 аппаратов для искусственной вентиляции легких.
"Пять из этих аппаратов требуют ремонта, 2 из них - уже в ремонте, - сообщила Галина Бовкун. - поставку новых аппаратов ИВЛ ожидают в мае-июне".
"Что касается боксов для изоляции больных, то они предусмотрены только в специализированных инфекционных стационарах. В Черновцах таких нет. В городской больнице №1, которую перепрофилируют под лечение больных коронавирусом, есть 55 палат на 55 пациентов. То есть в случае ухудшения ситуации, именно эта больница будет принимать больных жителей Черновцов", - сказала чиновница.
Напомним, по состоянию на 10:00 утра вторника, 17 марта, в Украине уже подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновцах, 2 - в Киеве, 1- в Житомирской области (летальный).
Также в Черновцах от сопутствующей неврологической патологии умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус.
У мужчины, у которого коронавирус обнаружили первым, медики уже получили один отрицательный тест на COVID-19. Если его второй тест будет тоже отрицательным, чоловыка признают здоровым.
Также наши журналисты показали, как живут Черновцы в условиях карантина.
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