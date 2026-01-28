В Запорожье мужчина готовил теракт в Новой почте

Иллюстративное фото

Шевченковский районный суд города Запорожья признал гражданина виновным в государственной измене и готовке к террористическому акту. Стало известно, какой приговор он получил

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, житель Вольнянской Запорожской области завербовал знакомый с оккупированной территории, который сотрудничал с офицером 316-го разведывательного центра главного управления генштаба вооруженных сил РФ. В феврале 2024 мужчина установил связь с куратором и передавал ему информацию об ВСУ.

В частности, в феврале 2024 года по переданным мужчиной локациям россияне нанесли удары, повредив здание центральной районной библиотеки и помещение ресторана "Домино" в городе Вольнянск. По словам обвиняемого, он якобы действовал по принуждению, потому что боялся за мать, которая живет в оккупированном Крыму.

Он подтвердил, что работал на россиян. За теракт ему пообещали сначала тысячу, а затем 5 тысяч долларов. По указанию куратора он должен был отправить взрывное устройство в Новую почту в Запорожье. Активировать взрывчатку на почте должны, якобы, по телефонному звонку. Мужчина пытался умалять свою вину, говоря, что хотел обмануть куратора и отправить книги, бумагу или что-нибудь, но не взрывное устройство. Теперь он якобы искренне раскаивается и потому просил суд назначить ему минимальное наказание.

Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

