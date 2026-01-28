17:31  28 січня
Геннадій Друзенко український юрист, громадський активіст, публічний інтелектуал info@regionews.ua
28 січня 2026, 17:12

Призначення Стерненка радником міністра – це плювок в обличчя усім військовим

28 січня 2026, 17:12
Я відверто відповів, що вважаю призначення ухилянта Стерненка радником міністра плювком в обличчя всім військовим
Я відверто відповів, що вважаю призначення ухилянта Стерненка радником міністра плювком в обличчя всім військовим
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Бо сигнал, який міністр подав цим призначенням, – бабло і популярність в соцмережах важливіші за захист Батьківщини. Це стригерило цілу армію ботів та екзальтованих фанатів молодого афериста.

Але хтось же мав сказати вголос, що король голий. Гадаю, що маю повне моральне право бути відвертим. Коли у тебе за плечима цілий цвинтар друзів та побратимів – розумієш, що в будь-яку мить ти можеш бути наступним. А це надає велику перевагу – не намагатись комусь сподобатись і говорити правду.

Та й вік в мене такий (поважний, але ще не маразматичний), що я памʼятаю десятки нині успішно забутих народних кумирів, яких боготворили натовпи екзальтованих фанатів: від Марії Діви Христос до Зеленського і Залужного. Закохуватися – справа молодих. А старість спонукає до здорового скепсису та тверезості.

До того ж маю повне моральне право називати Стерненка ухилянтом та талановитим фінансовим посередником (ким він насправді і є).

