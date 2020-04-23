Зеленский очень боится сильных людей рядом

Я не жалею о своем выборе на президентских выборах 2019 года

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Я не жалею о своем выборе на президентских выборах 2019 года

Тогда во втором туре решалось: Украина попробует пойти по новому пути или продолжит идти по старому, исковерканному, отвратительному. Отвратительному из-за вранья, которым сопровождался этот путь. Я имею в виду вранья Порошенко и его окружения. Оно уже так надоело всем, и надоел всем Порошенко, что, конечно, люди проголосовали за Зеленского как за олицетворение своих надежд. Я в их числе.

Я себе сказал, что весь год не буду комментировать ход событий в стране, связанных с президентом. Мне очень хотелось выждать это время, посмотреть, что будет происходить, и уже тогда пытаться говорить. Сегодня впервые я порассуждаю о достижениях и просчетах Зеленского.

Начну с плюсов. Первое. Как хорошо, что президент Украины не носит фамилию Порошенко! И в этом уже большой плюс Зеленского.

Он перечеркнул все стремления Порошенко снова стать президентом Украины. Я не представляю, что было бы со страной, если бы Порошенко остался в своем кресле. Думаю, мы бы погрязли во вранье, коррупции, двойных и тройных стандартах, лживом пафосе. Всем том, что мне так было ненавистно в правлении Порошенко! Это первый плюс.

Еще один очень важный плюс, невероятно важный для нашей страны. Я могу с твердой уверенностью сказать, что Зеленский не вор, он не является коррупционером и не возглавляет системную коррупцию, как два его предшественника – Порошенко и Янукович. Они, на мой взгляд, возглавляли системную коррупцию в стране, когда все было ею пронизано снизу до верху. Зеленский напрочь этого лишен. Это очень важно. Это с нами произошло за долгие годы впервые.

Можно в плюс отнести и то, что Зеленский остался демократом. Он остался самим собой. Не изменился ни внешне, ни внутренне. Ну внешне, может, грустнее стал, потому что объем знаний рождает большую печаль. Но внутренне это такой же человек с большой буквы. Он человечный! Хороший парень, если можно так сказать о президенте.

Несколько обменов пленными, которые состоялись, – тоже плюс. Встреча с Путиным – плюс. То, что он не сдал интересы Украины нигде, на что уповали его оппоненты (вот, мол, он сдаст интересы Украины, будет с Путиным заодно и так далее – этого и близко нет). Зеленский на страже украинских интересов, и даже намека нет, что он где-то может поступиться своими принципами. Плюсы закончились. Они существенные, но они закончились.

Минусы. На волне таких надежд и ожиданий, когда 73% украинцев отдают тебе мандат доверия, надо быстро делать реформы. А реформы, Михаил Саакашвили может это подтвердить, делаются в первые полгода, пока у тебе есть все для этого – кредит доверия, монобольшинство в парламенте, поджавшие хвосты оппоненты. Но реформы не сделаны. Прошел год, у нас нет ни одной законченной реформы!

Зеленский говорил о посадках, и народ ждал. Потому что, если посадить 10 коррупционеров, остальные задумаются, стоит ли этим заниматься. При этом надо было поднять чиновникам зарплаты, чтобы человек понимал, что он пришел на государственную службу и ему платят очень достойные деньги, но, если он украдет хоть копейку, его ждет тюрьма. Этого не произошло. Реформ нет, и никто не сел.

Еще один минус – очень слабая кадровая политика. Откровенно слабая. Я бы сказал провальная.

Мы видим системное присутствие на ключевых позициях людей никчемных, неподготовленных, необразованных. Они просто не готовы занимать такие посты. И это очень большая ошибка. Это та ошибка, которая может привести к очень плохим результатам. Два премьер-министра мы видели за это время. Первый – Алексей Гончарук, второй – Денис Шмыгаль. Оба они не соответствуют уровню главы правительства. Ни Гончарук, ни Шмыгаль не являются теми премьер-министрами, которые в состоянии поднять рейтинг президента Зеленского. Очень плохие назначения на посты министров и губернаторов. Не может быть такого, чтобы министры менялись через несколько месяцев. А где служба, которая проверяет людей перед назначением, как было даже в советское время? Где испытательный срок? Где какие-то их достижения перед должностью министра?

Очень плохой состав фракции "Слуга народа". Я понимаю, что набирали с миру по нитке – голому рубашка. Я понимаю, что брали лишь бы кого – и жука, и жабу. Я их назвал сборищем больных и нищих. Правда, ходят слухи, что некоторые из них уже не совсем нищие...

Я очень хочу задать власти вопрос, насколько верны слухи, что внутри Офиса президента существуют фонд, из которого платят деньги депутатам и министрам. Пусть мне кто-то ответит. Целый ряд моих высокопоставленных собеседников говорят об этом. Правда, когда я прошу повторить в программе, не говорят, боятся. Но один согласился. В субботу я буду с ним записывать интервью. Я почему-то уверен, что он свое слово сдержит. У меня есть стойкое ощущение, что Зеленский об этом даже не догадывается...

То есть я допускаю, что за его спиной люди, которых он считает близкими соратниками, вершат свои черные дела. Я это допускаю.

Потому что люди сами по себе – сволочи. Смотрят преданно в глаза, рассказывают, какой он классный [а в это время совершают недостойные поступки]. Мне об этом говорили практически все украинские президенты и один белорусский – Станислав Шушкевич. Принцип такой: когда ты становишься президентом, к тебе постоянно приходят приближенные, вчерашние друзья и говорят: "Такого, как вы, еще не было! Все, что было до вас, – ужас. Но пришли вы – и солнце светит иначе. Все, что вы делаете, – классно, вы не допускаете ошибок. Вы – светило!" И люди начинают верить. Мне один наш президент сказал: "Знаешь, я на время сошел с ума. Мне показалось, что все, что они говорят, – правда. Но когда меня не избрали, эти люди перестали заходить".

Еще одно ощущение у меня есть, что Зеленского его соратники держат в теплой ванне. Сложилось впечатление, что он думает, что все на самом деле хорошо. А все не очень хорошо. И у него нет полноты информации. Когда может быть полнота информации? Когда у тебе есть разные источники. И желательно, чтобы эти источники между собой враждовали и приносили информацию друг на друга.

Также сложилось впечатление, что Владимир Александрович (он на меня может обидеться, но я всегда говорю правду и сейчас скажу это не для того, чтобы он обиделся, а чтобы подумал) очень боится сильных людей рядом. И это самая главная его проблема.

Потому что, назначая невзрачных и серых, ты сам становишься невзрачнее и серее, потому что отблеск их невзрачности и серости падает на тебя. Назначая сильных и умных, сильнее и умнее себя, ты становишься сам сильнее и умнее, потому что растешь за ними.

Это все, что я думаю о годе президентства Зеленского. Ему досталось сейчас очень серьезное испытание, потому что эпидемия коронавируса и карантин, на котором сидит Украина, очень плохо скажутся на украинской экономике. Не надо быть особо одаренным, чтобы об этом говорить. Я общаюсь со многими экономистами, я даже не хочу озвучивать, что они говорят. Мне от этого больно, неприятно и обидно, потому что я понимаю, что нас ждут очень тяжелые месяцы и годы. И входить в эти месяцы и годы с правительством, возглавляемым Шмыгалем... Я с ним не знаком, может, он хороший человек, но хороших людей много, профессионалов мало.