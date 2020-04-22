Зеленский пообещал закончить войну в Донбассе до конца каденции

По мнению Владимира Зеленского, война в Донбассе закончится еще до конца его пребывания на посту президента Украины

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По мнению Владимира Зеленского, война в Донбассе закончится еще до конца его пребывания на посту президента Украины

Как сообщает "РБК-Украина", об этом говорится в фильме "Год президентства Зеленского", передает RegioNews.

Зеленский считает, что ему удастся до конца каденции завершить войну на Донбассе.

"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год", - сказал он.

По словам главы государства, в случае, когда минский процесс не будет работать, украинская сторона будет менять тактику.

"Мы к этому готовы - год еще не прошел", - добавил он.

Напомним, 19 апреля 2019 исполнился год с момента проведения знаменитых дебатов на стадионе Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Тогда Зеленский поставил Порошенко те вопросы, которые для него, очевидно, были приоритетными.

19 апреля 2019-го года Владимир Зеленский выступил на дебатах на стадионе против действующего президента Петра Порошенко. Зеленский поставил Порошенко те вопросы, которые для него, очевидно, были приоритетными

Однако как написал в свожму блоге известный журналист Юрий Бутусов, большинство проблем, которые озвучивал Зеленский в своих вопросах, в течение года его пребывания в должности не были решены, а некоторые даже углубились.