Зеленский пообещал закончить войну в Донбассе до конца каденции
Как сообщает "РБК-Украина", об этом говорится в фильме "Год президентства Зеленского", передает RegioNews.
Зеленский считает, что ему удастся до конца каденции завершить войну на Донбассе.
"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год", - сказал он.
По словам главы государства, в случае, когда минский процесс не будет работать, украинская сторона будет менять тактику.
"Мы к этому готовы - год еще не прошел", - добавил он.
Напомним, 19 апреля 2019 исполнился год с момента проведения знаменитых дебатов на стадионе Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Тогда Зеленский поставил Порошенко те вопросы, которые для него, очевидно, были приоритетными.
19 апреля 2019-го года Владимир Зеленский выступил на дебатах на стадионе против действующего президента Петра Порошенко. Зеленский поставил Порошенко те вопросы, которые для него, очевидно, были приоритетными
Однако как написал в свожму блоге известный журналист Юрий Бутусов, большинство проблем, которые озвучивал Зеленский в своих вопросах, в течение года его пребывания в должности не были решены, а некоторые даже углубились.
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