Всеукраинская школа онлайн: в МОН рассказали, какие предметы и задания понравились ученикам
Об этом сообщается на сайте МОН Украины, передает RegioNews.
Школа стартовала с 6 апреля и за это время в свободный доступ было выложено 165 уроков из 11 предметов для 5-11 классов.
Отмечается, что уроки, изложенные в рамках проекта, приобрели широкую популярности на всех площадках, где транслировались. Так, YouTube-канал МОН за сутки набрал 50 тыс подписчиков, пока на него подписано уже более 160 тысяч человек. В то же время за последние 5 дней видео на YouTube МОН набрали более 3,5 млн просмотров.
Наиболее популярным оказался английский язык. Кроме того, более чем половина зрителей смотрит уроки по телефону (53,3% зрителей смотрят уроки на YouTube-канале МОН с телефона, и только 37,3% – с компьютера).
"Статистика YouTube-канала МОН также свидетельствует, что эти уроки смотрят не только ученики, но и взрослые. Так, большинство аккаунтов, с которых заходят именно на уроки английского языка, принадлежат лицам от 18 до 54 лет.", - говорится в сообщении.
А задание "Руханки" стало наиболее популярными видео Всеукраинской школы онлайн.
"Популярность этих видео вышла за пределы YouTube и телеканалов и подорвала TikTok. Если ввести хештег #руханка в ТікТок, можно увидеть видео с охватом в 9,4 млн человек. Подростки записывают смешные видео о том, как они занимаются на карантине, комментируют звезд, участвовавших в съемках, и предлагают свои варианты руханок", - отметили в МОН.
Не обошлось и без ошибок. В МОН Украины отметили, что из-за нехватки времени в ряде видеоуроков, вышедших на протяжении последних 5 дней, были ошибки, которые не изъяли из видео на этапе производства.
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