Второй тур выборов в городах стоил от 350 тыс. до более 14 млн гривен, - ЧЕСТНО

Дороже всего обошелся второй тур выборов в Днепре

Дороже всего обошелся второй тур выборов в Днепре

Фото из открытых источников

Движение ЧЕСТНО узнало, сколько средств из государственного бюджета было потрачено на то, чтобы провести второй тур в 17 городах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ЧЕСТНО.

Самым дорогим второй тур был в Днепре. На его организацию потратили 14,1 млн гривен. Самыми дешевыми выборы были для Украинской ОТГ Киевской области - около 350 тыс. гривен. Правда, в Украинке, которая является малой общиной, выборы проводились во второй раз, ибо в первом туре два кандидата набрали равное количество голосов. Вообще право выбирать мэра во втором туре имеют только крупные общины, где избирателей более 75 тыс.

Примечательно, что самые дорогие выборы состоялись в городе, где фактически не было никакой интриги во втором туре. Там действующий мэр получил более 46% поддержки в первом туре.

Там, где в первом туре отрыв был очень существенный, как в Днепре, когда Борис Альбертович (Филатов – ред.) набрал более 46% голосов, проведение второго тура выборов стало напрасной тратой средств. Вот он и победил с высоким результатом почти 80%. Похожая ситуация была в Киеве на прошлых выборах, когда Кличко имел значительный отрыв в первом туре. И второй тур тогда показал, что он перевесил своего конкурента где-то втрое. Когда отрыв в более чем 30%, смысла во втором туре, по сути, нет, - отмечает нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин, который входит в комитет Верховной рады по вопросам, в частности, и местного самоуправления.

Таким образом, за средства, сэкономленные на Днепре, где всем было понятно, каким будет результат, выборы можно было бы провести чуть ли не в 40 малых общинах. В городе Сумы, где разрыв составлял несколько меньше, чем в Днепре, но тоже давал понимание лидерства в гонке, выборы обошлись в 3,5 млн. Это почти как десять выборов в такой ОТГ, как Украинская.

Напомним, ранее сообщалось, что более 70 млн грн потратили партии на рекламу в Facebook за два месяца.