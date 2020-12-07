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07 декабря 2020, 20:26 6

Новым мэром Кривого Рога стал Константин Павлов, - ТИК

07 декабря 2020, 20:26 6
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Выдвиженца ОПЗЖ поддержали почти 57% горожан
Выдвиженца ОПЗЖ поддержали почти 57% горожан
Фото: сайт партии ОПЗЖ
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Глава Криворожского городского теризбиркома Валентин Орлов объявил итоги выборов городского главы: победил представитель ОПЗЖ Константин Павлов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

7 декабря городская территориальная избирательная комиссия получила все протоколы от районных комиссий с результатами выборов. Новым мэром Кривого Рога стал выдвиженец ОПЗЖ Константин Павлов.

По информации городской территориальной избирательной комиссии, больше всего голосов во втором туре мэрских выборов в Кривом Роге набрал Константин Павлов. Его поддержали 97591 избиратель - 56,97%.

На втором месте оказался Дмитрий Шевчик, за него проголосовали 69369 избирателей.

Также глава городской ТИК Валентин Орлов сообщил, что 4339 избирателей от общего количества посетивших волеизъявление испортили свой бланк для голосования.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в ОПЗЖ заявляли о победе Павлова на выборах мэра Кривого Рога.

выборы мэр ОПЗЖ Кривой Рог ТИК
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