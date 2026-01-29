20:26  29 січня
Трамп попросив Путіна не обстрілювати Київ
19:10  29 січня
Львів готується до введення режиму надзвичайної ситуації
15:59  29 січня
В Україну йдуть 20-градусні морози
UA | RU
UA | RU
Олексій Гончаренко Депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань info@regionews.ua
29 січня 2026, 21:19

Поки у Давосі аплодували "незламності" Зеленського, в Україні у квартирах замерзали люди

29 січня 2026, 21:19
Читайте также на русском языке
І я вам зараз розкажу про реальність, яку цим оплескам не показують
І я вам зараз розкажу про реальність, яку цим оплескам не показують
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Мільйони українців просто зараз сидять у квартирах без світла. Без води. Без опалення.

Дуже зручно слухати про все це з теплих домівок, де не літають ракети. А українці дивляться на це з промерзлих квартир.

Нам треба не оплески! Нам треба генератори, паливо і їжа! Бо ми на межі!

І єдиний сигнал, який ми сьогодні маємо подавати світу – SOS!

Врятуйте наших людей!

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Володимир Зеленський Україна Давос політика війна
У Трампа заявили про "значний прогрес" у переговорах щодо завершення війни в Україні
29 січня 2026, 21:08
Зеленський відзначив успіхи СБУ: "Є хороші результати в протидії російським операціям"
29 січня 2026, 20:29
Трамп попросив Путіна не обстрілювати Київ
29 січня 2026, 20:26
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
5 тисяч доларів за непридатність: у Києві викрили ділка, який заробляв на військовозобов'язаних
29 січня 2026, 21:55
В Україні різко зросла кількість заброньованих від мобілізації
29 січня 2026, 21:55
Зеленський анонсував енергетичне перемир’я між Україною та РФ
29 січня 2026, 21:43
"Ми чудово це розуміли і все бачили": фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя відверто розповів, що йому не подобається в шоу-бізнесі
29 січня 2026, 21:35
У Трампа заявили про "значний прогрес" у переговорах щодо завершення війни в Україні
29 січня 2026, 21:08
Українська пшениця зростає в ціні: що відбувається
29 січня 2026, 20:35
Зеленський відзначив успіхи СБУ: "Є хороші результати в протидії російським операціям"
29 січня 2026, 20:29
Трамп попросив Путіна не обстрілювати Київ
29 січня 2026, 20:26
З 2 лютого у Києві знову відкриваються школи: як обиратимуть формат навчання
29 січня 2026, 20:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Остап Дроздов
Валерій Чалий
Олег Саакян
Всі блоги »