Поки у Давосі аплодували "незламності" Зеленського, в Україні у квартирах замерзали люди

І я вам зараз розкажу про реальність, яку цим оплескам не показують

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Мільйони українців просто зараз сидять у квартирах без світла. Без води. Без опалення. Дуже зручно слухати про все це з теплих домівок, де не літають ракети. А українці дивляться на це з промерзлих квартир. Нам треба не оплески! Нам треба генератори, паливо і їжа! Бо ми на межі! І єдиний сигнал, який ми сьогодні маємо подавати світу – SOS! Врятуйте наших людей!

