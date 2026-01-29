Поки у Давосі аплодували "незламності" Зеленського, в Україні у квартирах замерзали люди
І я вам зараз розкажу про реальність, яку цим оплескам не показують
І я вам зараз розкажу про реальність, яку цим оплескам не показують
Мільйони українців просто зараз сидять у квартирах без світла. Без води. Без опалення.
Дуже зручно слухати про все це з теплих домівок, де не літають ракети. А українці дивляться на це з промерзлих квартир.
Нам треба не оплески! Нам треба генератори, паливо і їжа! Бо ми на межі!
І єдиний сигнал, який ми сьогодні маємо подавати світу – SOS!
Врятуйте наших людей!
29 січня 2026, 21:35У Трампа заявили про "значний прогрес" у переговорах щодо завершення війни в Україні
29 січня 2026, 20:35Зеленський відзначив успіхи СБУ: "Є хороші результати в протидії російським операціям"
29 січня 2026, 20:29Трамп попросив Путіна не обстрілювати Київ
