Фактическая реальность vs желание: почему война против России не сможет продолжаться вечно

Я вижу, что все боятся

Фото: Телеграмм/Zelenskiy / Official

Тогда скажу я:

Я СЧИТАЮ ЭТОТ МИРНЫЙ ДОГОВОР С 28 ПУНКТОВ НОРМАЛЬНЫМ ФУНДАМЕНТОМ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИРНОГО ДОГОВОРА МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РОССИЕЙ.

Там есть пункты, которые можно подправить – по выходу из Донбасса точно. Можно их обсудить и можно сделать иначе.

Все остальное – это нормальные условия.

Многие спрашивают: а что теряет Россия? 300 миллиардов своих активов в Европе. Плюс они захватили ЗАЭС, но отдают нам 50 процентов электроэнергии.

Наши ограничения по армии? 600 тысяч – это огромная армия. Я думаю, по факту, у нас сейчас 600 тысяч в строю (не считая СЗЧ, раненых и тыловых).

Нам не ограничивают ВПК. Нам не ограничивают вступление в ЕС.

НАТО? Ну, я думаю, все поняли, что НАТО не будет. И даже если бы было – там есть такие страны, как Венгрия. Как думаете, как долго они воевали за нас?

Вообще нужно уже принять реальность: никто никогда не будет воевать за нас.

Но.

То, что в договоре 10 лет гарантий безопасности – это хорошо. Вечные гарантии не производятся никогда. У временных – больше шансов. И тут ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ВЕЩЕЙ, НА КОТОРОЙ НАДО СТОЯТЬ НАСМЕРТЬ:

Ратификация обязательств по безопасности со стороны США в Конгрессе США.

Нам не нужен новый меморандум. Мы хотим реальных гарантий от мирового гегемона. Это ключевая история для нашей безопасности.

Что касается экономики: план – хороший. Открытие рынков ЕС – фантастика. Это даст шанс на экономический рост и инвестиции. По факту, репарации со стороны России в размере 200 млрд евро дадут возможность восстановить инфраструктуру и запустить экономические процессы.

Я понимаю, что ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ РОССИЯ БЫЛА Уничтожена И ОНИ ВСЕ ТАМ ПОДОХЛИ. Очень хочется.

Но реальность такова:

денег у нас нет

мобилизация провалена

войска уставшие

масштабное СЗЧ

ракету свою мы так и не построили

огромная коррупция в оборонке и энергетике

Все эти факторы не способствуют уничтожению такого врага, как Россия.

Многие говорят о финском сценарии. Но я вам расскажу, потому что вы точно этого не знали: финны не только официально (!) отдали свою территорию – они еще согласились на советскую (!) военную (!) базу возле Хельсинки.

У нас нет таких условий.

Мы не капитулируем.

Поэтому давайте жить в реальности.

НАМ НУЖЕН МИР. И УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ РАЗРАБОТАЛИ АМЕРИКАНЦЫ - ХОРОШИЕ, Помимо выхода из ДОНБАСА И НЕКОТОРЫХ МОМЕНТОВ.