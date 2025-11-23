Фактическая реальность vs желание: почему война против России не сможет продолжаться вечно
Тогда скажу я:
Я СЧИТАЮ ЭТОТ МИРНЫЙ ДОГОВОР С 28 ПУНКТОВ НОРМАЛЬНЫМ ФУНДАМЕНТОМ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИРНОГО ДОГОВОРА МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РОССИЕЙ.
Там есть пункты, которые можно подправить – по выходу из Донбасса точно. Можно их обсудить и можно сделать иначе.
Все остальное – это нормальные условия.
Многие спрашивают: а что теряет Россия? 300 миллиардов своих активов в Европе. Плюс они захватили ЗАЭС, но отдают нам 50 процентов электроэнергии.
Наши ограничения по армии? 600 тысяч – это огромная армия. Я думаю, по факту, у нас сейчас 600 тысяч в строю (не считая СЗЧ, раненых и тыловых).
Нам не ограничивают ВПК. Нам не ограничивают вступление в ЕС.
НАТО? Ну, я думаю, все поняли, что НАТО не будет. И даже если бы было – там есть такие страны, как Венгрия. Как думаете, как долго они воевали за нас?
Вообще нужно уже принять реальность: никто никогда не будет воевать за нас.
Но.
То, что в договоре 10 лет гарантий безопасности – это хорошо. Вечные гарантии не производятся никогда. У временных – больше шансов. И тут ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ВЕЩЕЙ, НА КОТОРОЙ НАДО СТОЯТЬ НАСМЕРТЬ:
Ратификация обязательств по безопасности со стороны США в Конгрессе США.
Нам не нужен новый меморандум. Мы хотим реальных гарантий от мирового гегемона. Это ключевая история для нашей безопасности.
Что касается экономики: план – хороший. Открытие рынков ЕС – фантастика. Это даст шанс на экономический рост и инвестиции. По факту, репарации со стороны России в размере 200 млрд евро дадут возможность восстановить инфраструктуру и запустить экономические процессы.
Я понимаю, что ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ РОССИЯ БЫЛА Уничтожена И ОНИ ВСЕ ТАМ ПОДОХЛИ. Очень хочется.
Но реальность такова:
- денег у нас нет
- мобилизация провалена
- войска уставшие
- масштабное СЗЧ
- ракету свою мы так и не построили
- огромная коррупция в оборонке и энергетике
Все эти факторы не способствуют уничтожению такого врага, как Россия.
Многие говорят о финском сценарии. Но я вам расскажу, потому что вы точно этого не знали: финны не только официально (!) отдали свою территорию – они еще согласились на советскую (!) военную (!) базу возле Хельсинки.
У нас нет таких условий.
Мы не капитулируем.
Поэтому давайте жить в реальности.
НАМ НУЖЕН МИР. И УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ РАЗРАБОТАЛИ АМЕРИКАНЦЫ - ХОРОШИЕ, Помимо выхода из ДОНБАСА И НЕКОТОРЫХ МОМЕНТОВ.