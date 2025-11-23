Фактична реальність vs бажання: чому війна проти Росії не зможе тривати вічно

Я бачу, що всі бояться.

Тоді скажу я:

Я ВВАЖАЮ ЦЕЙ МИРНИЙ ДОГОВІР З 28 ПУНКТІВ НОРМАЛЬНИМ ФУНДАМЕНТОМ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЯ МИРНОГО ДОГОВОРУ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ.

Там є пункти, які можна підправити – по виходу з Донбасу точно. Можна їх обговорити, і можна зробити інакше.

Все інше – це нормальні умови.

Багато хто питає: а що втрачає Росія? 300 мільярдів своїх активів в Європі. Плюс вони захопили ЗАЕС, але віддають 50 відсотків електроенергії нам.

Наші обмеження по армії? 600 тисяч – це величезна армія. Я думаю, по факту, у нас зараз 600 тисяч у строю (не враховуючи СЗЧ, поранених і тилових).

Нам не обмежують ВПК. Нам не обмежують вступ до ЄС.

НАТО? Ну, я думаю, всі вже зрозуміли, що НАТО не буде. І навіть якби було – там є такі країни, як Угорщина. Як думаєте, як довго вони б воювали за нас?

Взагалі, треба вже прийняти реальність: ніхто ніколи не буде воювати за нас.

Але.

Те, що в договорі є 10 років гарантій безпеки – це добре. Вічні гарантії не виконуються ніколи. У часових – більше шансів. І тут ОДНА З НАЙГОЛОВНІШИХ РЕЧЕЙ, НА ЯКІЙ ТРЕБА СТОЯТИ НАСМЕРТЬ:

Ратифікація зобов’язань по безпеці зі сторони США в Конгресі США.

Нам не треба новий меморандум. Ми хочемо реальних гарантій від світового гегемона. Це – ключова історія для нашої безпеки.

Що ж стосується економіки: план – гарний. Відкриття ринків ЄС – фантастика. Це дасть шанс на економічне зростання і інвестиції. По факту, репарації зі сторони Росії у вигляді 200 млрд євро дадуть можливість відновити інфраструктуру і запустити економічні процеси.

Я розумію, що ХОЧЕТЬСЯ, ЩОБ РОСІЯ БУЛА ЗНИЩЕНА І ВОНИ ВСІ ТАМ ЗДОХЛИ. Дуже хочеться.

Але реальність така:

грошей у нас немає

мобілізація провалена

війська втомлені

масштабне СЗЧ

ракету свою ми так і не побудували

величезна корупція в оборонці та енергетиці

Усі ці фактори не сприяють знищенню такого ворога, як Росія.

Багато хто каже про фінський сценарій. Але я вам розкажу, бо ви точно цього не знали: фіни не лише офіційно (!) віддали свою територію – вони ще й погодились на радянську (!) військову (!) базу біля Гельсінкі.

У нас таких умов немає.

Ми не капітулюємо.

Тому давайте жити в реальності.

НАМ ПОТРІБЕН МИР. І УМОВИ, ЯКІ РОЗРОБИЛИ АМЕРИКАНЦІ - ГАРНІ, КРІМ ВИХОДУ З ДОНБАСУ І ДЕЯКИХ МОМЕНТІВ.