14:41  22 листопада
Росіяни окупували ще 4 населені пункти на Донеччині
14:02  22 листопада
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
10:47  22 листопада
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
UA | RU
UA | RU
Олексій Гончаренко Депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань info@regionews.ua
23 листопада 2025, 10:20

Фактична реальність vs бажання: чому війна проти Росії не зможе тривати вічно

23 листопада 2025, 10:20
Читайте также на русском языке
Я бачу, що всі бояться.
Я бачу, що всі бояться.
Фото: Телеграм/Zelenskiy / Official
Читайте также
на русском языке

Тоді скажу я:

Я ВВАЖАЮ ЦЕЙ МИРНИЙ ДОГОВІР З 28 ПУНКТІВ НОРМАЛЬНИМ ФУНДАМЕНТОМ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЯ МИРНОГО ДОГОВОРУ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ.

Там є пункти, які можна підправити – по виходу з Донбасу точно. Можна їх обговорити, і можна зробити інакше.

Все інше – це нормальні умови.

Багато хто питає: а що втрачає Росія? 300 мільярдів своїх активів в Європі. Плюс вони захопили ЗАЕС, але віддають 50 відсотків електроенергії нам.

Наші обмеження по армії? 600 тисяч – це величезна армія. Я думаю, по факту, у нас зараз 600 тисяч у строю (не враховуючи СЗЧ, поранених і тилових).

Нам не обмежують ВПК. Нам не обмежують вступ до ЄС.

НАТО? Ну, я думаю, всі вже зрозуміли, що НАТО не буде. І навіть якби було – там є такі країни, як Угорщина. Як думаєте, як довго вони б воювали за нас?

Взагалі, треба вже прийняти реальність: ніхто ніколи не буде воювати за нас.

Але.

Те, що в договорі є 10 років гарантій безпеки – це добре. Вічні гарантії не виконуються ніколи. У часових – більше шансів. І тут ОДНА З НАЙГОЛОВНІШИХ РЕЧЕЙ, НА ЯКІЙ ТРЕБА СТОЯТИ НАСМЕРТЬ:

Ратифікація зобов’язань по безпеці зі сторони США в Конгресі США.

Нам не треба новий меморандум. Ми хочемо реальних гарантій від світового гегемона. Це – ключова історія для нашої безпеки.

Що ж стосується економіки: план – гарний. Відкриття ринків ЄС – фантастика. Це дасть шанс на економічне зростання і інвестиції. По факту, репарації зі сторони Росії у вигляді 200 млрд євро дадуть можливість відновити інфраструктуру і запустити економічні процеси.

Я розумію, що ХОЧЕТЬСЯ, ЩОБ РОСІЯ БУЛА ЗНИЩЕНА І ВОНИ ВСІ ТАМ ЗДОХЛИ. Дуже хочеться.

Але реальність така:

  • грошей у нас немає
  • мобілізація провалена
  • війська втомлені
  • масштабне СЗЧ
  • ракету свою ми так і не побудували
  • величезна корупція в оборонці та енергетиці

Усі ці фактори не сприяють знищенню такого ворога, як Росія.

Багато хто каже про фінський сценарій. Але я вам розкажу, бо ви точно цього не знали: фіни не лише офіційно (!) віддали свою територію – вони ще й погодились на радянську (!) військову (!) базу біля Гельсінкі.

У нас таких умов немає.

Ми не капітулюємо.

Тому давайте жити в реальності.

НАМ ПОТРІБЕН МИР. І УМОВИ, ЯКІ РОЗРОБИЛИ АМЕРИКАНЦІ - ГАРНІ, КРІМ ВИХОДУ З ДОНБАСУ І ДЕЯКИХ МОМЕНТІВ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
мирний план Трампа Зеленський Володимир Дональд Трамп
ЄС підготувала три ключові пункти контропозиції до мирного плану Трампа щодо України
23 листопада 2025, 10:06
Зустріч ЄС, США та України щодо досягнення миру відбудеться 23 листопада у Женеві
22 листопада 2025, 16:18
США призначили нового спецпредставника для мирного плану щодо України
22 листопада 2025, 10:18
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Дрон поцілив у магазин на першому поверсі багатоповерхівки в Запоріжжі – 5 поранених
23 листопада 2025, 10:54
ЄС підготувала три ключові пункти контропозиції до мирного плану Трампа щодо України
23 листопада 2025, 10:06
Після нічної атаки на Дніпро по медичну допомогу звернулися вже 15 людей
23 листопада 2025, 09:40
У Тернополі завершили пошуково-рятувальні роботи: 33 загиблих, серед них – 6 дітей, 94 поранених та 6 зниклих безвісті
23 листопада 2025, 09:23
Масштабна нічна атака на Дніпропетровщину: 16 поранених, серед них 11-річна дитина
23 листопада 2025, 09:00
Росіяни знову розстріляли українських військових, які здалися в полон
22 листопада 2025, 17:31
Що для України найголовніше в рамках процесу переговорів?
22 листопада 2025, 17:09
Зустріч ЄС, США та України щодо досягнення миру відбудеться 23 листопада у Женеві
22 листопада 2025, 16:18
У Сумах виявили ботулізм
22 листопада 2025, 15:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »