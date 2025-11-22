Что для Украины самое главное в рамках переговорного процесса?

Что для нас еще самое главное в рамках переговорного процесса?

Что для нас еще самое главное в рамках переговорного процесса?

фото: tsn.ua

Это ратификация Конгрессом гарантий со стороны США.

Только это сможет превратить просто бумажку, которой был Будапештский меморандум, в реальный механизм, который защитит нас.

Это единственный вариант гарантировать, что пути придется трижды подумать перед тем, как минимум смотреть на сторону Украины.

Именно поэтому ратификация должна быть ключевой в этих переговорах.