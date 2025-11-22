Что для Украины самое главное в рамках переговорного процесса?
Что для нас еще самое главное в рамках переговорного процесса?
Что для нас еще самое главное в рамках переговорного процесса?
Это ратификация Конгрессом гарантий со стороны США.
Только это сможет превратить просто бумажку, которой был Будапештский меморандум, в реальный механизм, который защитит нас.
Это единственный вариант гарантировать, что пути придется трижды подумать перед тем, как минимум смотреть на сторону Украины.
Именно поэтому ратификация должна быть ключевой в этих переговорах.
Встреча ЕС, США и Украины по достижению мира состоится 23 ноября в ЖеневеВсе новости »
22 ноября 2025, 16:18В США сомневаются в победе Украины в войне с Россией
22 ноября 2025, 10:59США назначили нового спецпредставителя для мирного плана по Украине
22 ноября 2025, 10:18
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Россияне снова расстреляли сдавшихся в плен украинских военных
22 ноября 2025, 17:31Встреча ЕС, США и Украины по достижению мира состоится 23 ноября в Женеве
22 ноября 2025, 16:18В Сумах обнаружили ботулизм
22 ноября 2025, 15:42Стало известно, сколько украинцев подали заявку на "Зимнюю поддержку"
22 ноября 2025, 15:11Россияне оккупировали еще 4 населенных пункта в Донецкой области
22 ноября 2025, 14:41Украина объявила в розыск Миндича и Цукермана
22 ноября 2025, 14:16На Львовщине без света осталось более 150 населенных пунктов
22 ноября 2025, 14:02Ермак возглавит украинскую делегацию для переговоров с США и РФ
22 ноября 2025, 13:25В ГБР обнародовали первые результаты расследования по делу "Мидас"
22 ноября 2025, 13:12
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все блоги »