Що для України найголовніше в рамках процесу переговорів?
Що для нас ще найголовніше в рамках процесу переговорів?
Що для нас ще найголовніше в рамках процесу переговорів?
Це – ратифікація Конгресом гарантій з боку США.
Тільки це зможе перетворити просто папірець, яким був Будапештський меморандум, на реальний механізм, який нас захистить.
Це єдиний варіант гарантувати, що путіну доведеться тричі подумати перед тим як щонайменше дивитися а бік України.
Саме тому ратифікація теж має бути ключовою у цих переговорах.
Зустріч ЄС, США та України щодо досягнення миру відбудеться 23 листопада у ЖеневіВсі новини »
22 листопада 2025, 16:18У США сумніваються у перемозі України у війні з Росією
22 листопада 2025, 10:59США призначили нового спецпредставника для мирного плану щодо України
22 листопада 2025, 10:18
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Дрон поцілив у магазин на першому поверсі багатоповерхівки в Запоріжжі – 5 поранених
23 листопада 2025, 10:54Фактична реальність vs бажання: чому війна проти Росії не зможе тривати вічно
23 листопада 2025, 10:20ЄС підготувала три ключові пункти контропозиції до мирного плану Трампа щодо України
23 листопада 2025, 10:06Після нічної атаки на Дніпро по медичну допомогу звернулися вже 15 людей
23 листопада 2025, 09:40У Тернополі завершили пошуково-рятувальні роботи: 33 загиблих, серед них – 6 дітей, 94 поранених та 6 зниклих безвісті
23 листопада 2025, 09:23Масштабна нічна атака на Дніпропетровщину: 16 поранених, серед них 11-річна дитина
23 листопада 2025, 09:00Росіяни знову розстріляли українських військових, які здалися в полон
22 листопада 2025, 17:31Зустріч ЄС, США та України щодо досягнення миру відбудеться 23 листопада у Женеві
22 листопада 2025, 16:18У Сумах виявили ботулізм
22 листопада 2025, 15:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі блоги »