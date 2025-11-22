Що для України найголовніше в рамках процесу переговорів?

Що для нас ще найголовніше в рамках процесу переговорів?

Це – ратифікація Конгресом гарантій з боку США.

Тільки це зможе перетворити просто папірець, яким був Будапештський меморандум, на реальний механізм, який нас захистить.

Це єдиний варіант гарантувати, що путіну доведеться тричі подумати перед тим як щонайменше дивитися а бік України.

Саме тому ратифікація теж має бути ключовою у цих переговорах.