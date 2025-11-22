14:41  22 листопада
Росіяни окупували ще 4 населені пункти на Донеччині
14:02  22 листопада
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
10:47  22 листопада
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
UA | RU
UA | RU
Олексій Гончаренко Депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань info@regionews.ua
22 листопада 2025, 17:09

Що для України найголовніше в рамках процесу переговорів?

22 листопада 2025, 17:09
Читайте также на русском языке
Що для нас ще найголовніше в рамках процесу переговорів?
Що для нас ще найголовніше в рамках процесу переговорів?
фото: tsn.ua
Читайте также
на русском языке

Це – ратифікація Конгресом гарантій з боку США.

Тільки це зможе перетворити просто папірець, яким був Будапештський меморандум, на реальний механізм, який нас захистить.

Це єдиний варіант гарантувати, що путіну доведеться тричі подумати перед тим як щонайменше дивитися а бік України.

Саме тому ратифікація теж має бути ключовою у цих переговорах.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
США РФ Україна війна політика перемовини
Зустріч ЄС, США та України щодо досягнення миру відбудеться 23 листопада у Женеві
22 листопада 2025, 16:18
У США сумніваються у перемозі України у війні з Росією
22 листопада 2025, 10:59
США призначили нового спецпредставника для мирного плану щодо України
22 листопада 2025, 10:18
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Дрон поцілив у магазин на першому поверсі багатоповерхівки в Запоріжжі – 5 поранених
23 листопада 2025, 10:54
Фактична реальність vs бажання: чому війна проти Росії не зможе тривати вічно
23 листопада 2025, 10:20
ЄС підготувала три ключові пункти контропозиції до мирного плану Трампа щодо України
23 листопада 2025, 10:06
Після нічної атаки на Дніпро по медичну допомогу звернулися вже 15 людей
23 листопада 2025, 09:40
У Тернополі завершили пошуково-рятувальні роботи: 33 загиблих, серед них – 6 дітей, 94 поранених та 6 зниклих безвісті
23 листопада 2025, 09:23
Масштабна нічна атака на Дніпропетровщину: 16 поранених, серед них 11-річна дитина
23 листопада 2025, 09:00
Росіяни знову розстріляли українських військових, які здалися в полон
22 листопада 2025, 17:31
Зустріч ЄС, США та України щодо досягнення миру відбудеться 23 листопада у Женеві
22 листопада 2025, 16:18
У Сумах виявили ботулізм
22 листопада 2025, 15:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »