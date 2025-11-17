Что происходит вокруг детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова
Давайте не забывать, что это политическое дело
По данным НАБУ, именно Магамедрасулов документировал деятельность Тимура Миндича.
Теперь он сидит, пока идет следствие. А суды бесконечно переносятся. Может, уж надо его выпустить?
Почему-то некоторые фигуранты пленок Миндича уже смогли выйти под залог.
Прокурор САП требует заключить Чернышева под арест с залогом 55 млн грн
17 ноября 2025
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
