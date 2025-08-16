После этой встречи стало понятно, что Трампу нужно говорить не с путином
Поэтому, чтобы достичь мира, нужно говорить не с Путиным. Нужно говорить с Си.
Теперь объясню.
1. Путин долго не хотел ни с кем видеться и ни о чем говорить. Но когда США давили на Индию – он моментально включился. И даже захотел разговаривать лично.
И если так сработало после Индии, это значит – нужно давить на Китай.
2. Путин в своей речи сказал, что необходимо решать вопросы безопасности не только в Украине, но в мире. О каком мире он говорит? Очевидно, что речь идет о Китае.
Кстати, в вопросе Китая может помочь Европа. Потому что для Китая европейский рынок один из ключевых. Поэтому именно Европа может способствовать давлению на Китай. О чем нужно подумать нашим партнерам.
У США с Китаем очень специфические отношения. Поэтому здесь очень сложная игра. И давление нужно продумать на несколько ходов вперед.