После этой встречи стало понятно, что Трампу нужно говорить не с путином

Все просто: путин не субъективен и ничего не решает. В случае России – все решает Китай

фото: Associated Press

Поэтому, чтобы достичь мира, нужно говорить не с Путиным. Нужно говорить с Си.

Теперь объясню.

1. Путин долго не хотел ни с кем видеться и ни о чем говорить. Но когда США давили на Индию – он моментально включился. И даже захотел разговаривать лично.

И если так сработало после Индии, это значит – нужно давить на Китай.

2. Путин в своей речи сказал, что необходимо решать вопросы безопасности не только в Украине, но в мире. О каком мире он говорит? Очевидно, что речь идет о Китае.

Кстати, в вопросе Китая может помочь Европа. Потому что для Китая европейский рынок один из ключевых. Поэтому именно Европа может способствовать давлению на Китай. О чем нужно подумать нашим партнерам.

У США с Китаем очень специфические отношения. Поэтому здесь очень сложная игра. И давление нужно продумать на несколько ходов вперед.