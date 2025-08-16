12:52  16 августа
На Львовщине из-за смертельного ДТП полностью перекрыто движение на международной трассе
09:49  16 августа
Россияне атаковали украинских спасателей во время ликвидации пожара в Запорожской области
09:21  16 августа
В Донецкой области ракета пробила пятиэтажку и застряла внутри дома
Алексей Гончаренко Депутат Верховной Рады Украины VIII и IX созывов info@regionews.ua
16 августа 2025, 12:59

После этой встречи стало понятно, что Трампу нужно говорить не с путином

16 августа 2025, 12:59
Читайте також українською мовою
Все просто: путин не субъективен и ничего не решает. В случае России – все решает Китай
Все просто: путин не субъективен и ничего не решает. В случае России – все решает Китай
фото: Associated Press
Читайте також
українською мовою

Поэтому, чтобы достичь мира, нужно говорить не с Путиным. Нужно говорить с Си.

Теперь объясню.

1. Путин долго не хотел ни с кем видеться и ни о чем говорить. Но когда США давили на Индию – он моментально включился. И даже захотел разговаривать лично.

И если так сработало после Индии, это значит – нужно давить на Китай.

2. Путин в своей речи сказал, что необходимо решать вопросы безопасности не только в Украине, но в мире. О каком мире он говорит? Очевидно, что речь идет о Китае.

Кстати, в вопросе Китая может помочь Европа. Потому что для Китая европейский рынок один из ключевых. Поэтому именно Европа может способствовать давлению на Китай. О чем нужно подумать нашим партнерам.

У США с Китаем очень специфические отношения. Поэтому здесь очень сложная игра. И давление нужно продумать на несколько ходов вперед.

Подписывайтесь на RegioNews
