На Львівщині через смертельну ДТП повністю перекрито рух на міжнародній трасі
Росіяни атакували українських рятувальників під час ліквідації пожежі у Запорізькій області
На Донеччині ракета пробила п'ятиповерхівку і застрягла всередині будинку
Олексій Гончаренко Депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань info@regionews.ua
16 серпня 2025, 12:59

Після цієї зустрічі стало зрозуміло, що Трампу треба говорити не з путіним

16 серпня 2025, 12:59
Все просто: путін не субʼєктний і нічого не вирішує. У випадку росії – все вирішує Китай
Все просто: путін не субʼєктний і нічого не вирішує. У випадку росії – все вирішує Китай
фото: Associated Press
Тому, щоб досягти миру, потрібно говорити не з путіним. Потрібно говорити з Сі.

Зараз поясню.

1. путін довго не хотів ні з ким бачитись і ні про що говорити. Але коли США натиснули на Індію – він моментально включився. І навіть захотів розмовляти особисто.

І якщо так спрацювало після Індії, це означає – треба тиснути на Китай.

2. путін у своїй промові сказав, що необхідно вирішувати безпекові питання не тільки в Україні, але у світі. Про який світ він говорить? Очевидно, що мова йде про Китай.

До речі, в питанні Китаю може допомогти Європа. Бо для Китаю європейський ринок — один з ключових. Тому саме Європа може сприяти тиску на Китай. Про що треба подумати нашим партнерам.

У США з Китаєм дуже специфічні відносини. Тому тут дуже складна гра. І тиск треба продумати на декілька ходів вперед.

