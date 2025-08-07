12:43  07 августа
07 августа 2025, 15:16

Три основных сценария развития событий на встрече Трампа с Путиным

07 августа 2025, 15:16
Первый сценарий: положительный
Первый сценарий: положительный
иллюстративное фото: из открытых источников
На встрече будут оговорены контуры мира. Очевидно, что в этом мире будут уступки с нашей стороны, но они также будут и с российской.

Что могут касаться уступки?

Первое – это те территории, которые уже оккупированы россией. Скорее всего они останутся под оккупацией. И я думаю, что это будет полноценно формально прописано. В том числе, что мы обязуемся не забирать эти территории силой.

Ключевое для нас – отстоять численность нашей армии. Ограничивать ее нельзя.

Также жизненно важно не ограничивать возможность вступления в военные союзы. Но нужно смотреть реально. НАТО или США по итогам договора могут объявить, что Украина не может быть частью НАТО. К сожалению, это возможно. Но самое главное, чтобы этого не объявляли мы.

Это положительный сценарий. К сожалению, он смотрится сейчас так.

Второй сценарий – нейтральный.

Продолжатся разговоры, переговоры, встречи, но в то же время будут продолжаться боевые действия.

В этом сценарии есть временная граница, которая довольно быстро закончится. Потому что такая встреча президента США не проходит просто так. И если он почувствует себя обманутым, то возможность договориться с РФ отпадет. А значит, будем воевать, но воевать с поддержкой Соединенных Штатов.

Не самый лучший вариант. Но и не самый плохой. Нейтральный.

Третий сценарий: отрицательный.

Что может произойти? Или встреча сорвется. Или сама встреча пойдет не по плану.

Тогда ситуация может развиться таким образом, что в итоге США вообще выйдет из переговорного процесса и откажется от поддержки Украины.

Это самый плохой вариант. При таком раскладе будет очень сложно. Хуже всего войны. Последствия такого могут быть плачевными.

Вот такие три ключевых варианта развития событий мы имеем. Это реалистичные сценарии. К сожалению, пока так.

Теперь остается только ждать встреч.

